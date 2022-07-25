Премьер Гаврилица обеспокоена тем, что гипотетически украинский конфликт может переместиться на молдавскую территорию

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25 июля 2022, 13:30 Источник: РИА Новости

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица, фото: globallookpress.com

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица обеспокоена тем, что гипотетически украинский конфликт может переместиться на молдавскую территорию.

«Конечно, мы обеспокоены... Это пока гипотетический сценарий, но если боевые действия переместятся дальше в юго-западную часть Украины и в сторону Одессы, конечно, мы очень обеспокоены. Особенно с учетом того, что войска (находятся) на территории Приднестровья», — заявила Гаврилица в интервью телеканалу CNN.

Она также отметила, что власти Молдавии делают все возможное для предотвращения боевых действий.