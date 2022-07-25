Премьер Гаврилица обеспокоена тем, что гипотетически украинский конфликт может переместиться на молдавскую территорию

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица обеспокоена тем, что гипотетически украинский конфликт может переместиться на молдавскую территорию.
«Конечно, мы обеспокоены... Это пока гипотетический сценарий, но если боевые действия переместятся дальше в юго-западную часть Украины и в сторону Одессы, конечно, мы очень обеспокоены. Особенно с учетом того, что войска (находятся) на территории Приднестровья», — заявила Гаврилица в интервью телеканалу CNN.
Она также отметила, что власти Молдавии делают все возможное для предотвращения боевых действий.