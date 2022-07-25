Экологичный образ жизни - это просто

Аргументы Недели → Общество 13+

25 июля 2022, 12:37 Ульяна Фомина

Фото: pixabay.com

Reduce, reuse, recycle (уменьшать, использовать заново, перерабатывать) - главные слова для того, кто хочет быть более естественным и вести экологичный образ жизни. Самый простой шаг, с которого проще всего начать заботиться о природе - это уменьшение и сокращение отходов.

Многие люди до сих пор считают стыдным прийти в магазин со своим пакетом, принести воду в бутылке из дома, а не купить по дороге на работу или университет, продолжать носить не модную, но такую любимую одежду. Сегодня мы поговорим, как стать более разумным потребителем.



Поход в магазин можно сделать чуточку экологичнее. Купив тканевые мешочки, вы ни разу не пожалеете. Просто берите их с собой, если планируете заскочить в магазин вечером: используйте их вместо маленьких пластиковых пакетов для взвешивания продуктов. Удивительно, что некоторые люди кладут в пакет один фрукт или овощ или же фрукт, который уже имеют свою упаковку, например, банан, апельсин, мандарин. Вероятнее всего, что вы очистите свой фрукт и выкинете кожуру, чтобы съесть мякоть, иными словами сам фрукт не пачкается и необходимость в дополнительной упаковке отпадает. Кстати, как бонус к этим тканевым мешочкам идет возможность познакомиться с разными людьми. Инструкция такая: ловите заинтересованные взгляды покупателей и сотрудников магазинов из-за эко-мешочков, отвечаете на вопросы по типу “А вы сами их шили или покупали, а если покупали, то где?”, развиваете диалог. Готово.



К сожалению, существует миф, что бумажные пакеты экологичнее пластиковых, увы, это не так.



Во-первых, чаще всего их изготавливают из первичной древесины, это значит, что вырубаются деревья.



Во-вторых, бумажное производство требует больших затрат электроэнергии, равно как и переработка. Чтобы переработать килограмм пластмассы, необходимо на 91% меньше энергии, чем на переработку килограмма бумаги.

В-третьих, бумажное производство использует в 20 раз больше воды, чем «пластиковое». Сделаем вывод, что наилучший вариант - использование эко-мешков и шопперов.

Вспомним и про покупку воды в бутылке каждый день это - супер неэкологично.

Бизнес на бутилированной воде развили в середине прошлого столетия в Европе такие бренды, как Coca-Cola, Nestlé, PepsiCo, они задействовали все свои рекламные возможности, прививая населению моду пить воду из бутылок.



«Пить воду из бутылок правильно и укрепляет здоровье» - теперь это накрепко вбито в наше сознание. Многие даже называют всю воду в бутылках минералкой, хотя это совсем не так.

Между тем, в большинстве бутылок - обычная вода. Во многих даже буквально из-под крана. Изучите этикетку вашего любимого бренда. Там может стоять пометка, что разлито из водопроводной сети, но прошло дополнительную очистку. Разумнее купить себе многоразовую бутылку для воды, брать ее всегда с собой, тогда не придется ломать голову успеваешь ли ты в магазин и также не будут посещать мысли откуда налили воду в бутылку. 1 эко бутылка может заменить 167 одноразовых.



Нежелание покупать бутылку с водой, как и отказ от пластиковых пакетов на кассе супермаркета, – это не признак того, что вы пытаетесь сэкономить на всем. Наоборот, это своего рода новый уровень ответственности перед планетой. Если пакет все же купить пришлось – обязательно используйте его снова: для спортивной формы после тренировки или просто для мусора.



Также многие забывают, что мода красива, но совсем не экологична. Покупая всё новые и новые вещи, мы часто не думаем так ли нужна она нам. Не покупайте ненужный хлам в масс-маркете, который не будете носить. Самый экологичный шопинг – покупать качественные вещи, которые прослужат не один сезон, вместо того, чтоб поощрять массовое производство. Многие стилисты твердят, что не стоит выбрасывать одежду как только та вышла из моды, вовсе нет. Существует множество советов как можно стильно сочетать ту или иную деталь гардероба. Ведь так круто достать из бабушкиного или даже дедушкиного шкафа, например, пиджак, которые они носили 30-40 лет назад, а не покупать такой же в магазине. Помни, модница, мода циклична. Дедушкин оверсайз винтажный пиджак получит море комплиментов, вы - удовольствие от носки, а природа - скажет вам спасибо за разумное потребление.