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Аргументы Недели Общество 13+

Эксперт Канаев: введение уголовной ответственности за систематическое вождение без прав — это «профилактическая мера»

, 12:50

Эксперт Канаев: введение уголовной ответственности за систематическое вождение без прав — это «профилактическая мера»
Anton Belitsky/Russian Look, globallookpress.com

Соучредитель и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев прокомментировал введение в РФ уголовной ответственности за систематическое вождение без прав.

По мнению Канаева, с точки зрения безопасности — это профилактическая мера против нарушителей, тех, кто лишён водительского удостоверения. Однако автоэксперт отметил, что не все люди «будут этому рады». Также пока неизвестно, как нововведение будет функционировать на практике. 

«Не могу сказать, что люди будут рады, но с точки зрения безопасности, я думаю, это должно сыграть свою профилактическую роль», — объяснил собеседник RT.

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