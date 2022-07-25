Как поддержать спецоперацию армии России, лёжа на пляже в Туапсе. Резонансные новости недели

Аргументы Недели → Общество 13+

25 июля 2022, 11:31 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



В России из-за санкций некому углублять дно.



Многие отечественные политологи не устают заявлять, что введенные странами ЕС и США антироссийские санкции оказались для нашей страны незаметными и даже «смешными». Похоже, что они правы — временами бывает очень смешно. Стало известно, что последствия экономических санкций Запада коснулись… дна российских водоёмов.



После ухода иностранных компаний, в России начались проблемы с углублением дна. Отметим, что дноуглубление бывает необходимо, в том числе, для прокладки подводных коммуникаций, строительства гидротехнических сооружений и поддержания глубин судоходных каналов.



Проблемы возникли, в частности, в Арктике, где большинство инфраструктурных проектов являются мелководными и сопровождаются большими объемами соответствующих работ. Об этом стало известно в ходе выездной сессии ВЭФ «Круглогодичный Севморпуть 2024-2035».



Оказалось, что ранее дноуглубительные работы проводились голландскими и бельгийскими судами. Известно, что суммарная мощность всего российского дноуглубительного флота составляет 40 тыс. куб. метров. При этом мощность флота только одной бельгийской компании Deme — 240 тыс. куб. метров.



Тем временем на прошлой неделе правительство РФ расширило список недружественных стран:



«Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия внесены в список стран, совершающих недружественные действия по отношению к России».



В пресс-службе кабмина подчеркнули, что «утверждённый правительством перечень не является окончательным». А спустя всего пару дней этот список пополнили острова Гернси, Мэн и Багамы.





В Туапсе на пляжах отдыхающим включают патриотические песни в поддержку армии России.



В период летних отпусков многие россияне предпочитают отдых внутри страны. Тем временем в некоторых местах отдыха в Туапсе организована патриотическая работа. Благодаря появившимся в Сети видео, можно узнать, что загорающих на пляже россиян через громкоговорители призывают не забывать «о солдатах и офицерах, которые, не жалея себя, выполняют боевые задачи нашей великой Родины».



Далее звучат патриотические песни. Среди них – нетленный шедевр Олега Газманова «Вперед, Россия!».



«Славься, славься, ты, Русь моя! Славься ты, русская наша земля!» - раздаётся из динамиков на пляжах в Туапсе.



Отметим, что эти слова являются своеобразной отсылкой к тексту оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя», где можно услышать:



«Славься, славься, наш русский Царь!

Господом данный нам Царь­-Государь!».



Еще одной особенностью отдыха внутри России является его дороговизна. Так, на прошлой неделе стала известна разница в ценах между кубанскими и турецкими отелями в Анталье, работающими по системе «всё включено».



По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), наибольшая разница в стоимости прослеживается у отелей трех и пяти звёзд. Анталийские отели оказываются дешевле в 6,1 и 5,6 раза (!!!) соответственно, утверждают в АТОР.





«Единая Россия» выдвинула в депутаты бывшего чиновника, ранее осуждённого за мошенничество.



Партия «Единая Россия» выдвинула на выборы в думу Невьянска Свердловской области действующего депутата Илью Ермакова, у которого есть судимость. Известно, что ранее он руководил местным отделом физкультуры, спорта и молодежной политики. Ермаков был приговорен к штрафу за мошенничество при строительстве лыжной базы. В 2020 году он попал в гордуму, победив на довыборах как самовыдвиженец. Теперь же он попал под крыло партии власти.



В то же время, по информации издания «Федерал Пресс», в думу Туринска (той же Свердловской области) «Единая Россия» выдвинула Александра Коркина. Господин Коркин известен тем, что однажды пристрелил на рыбалке человека. По версии суда, сделал он это случайно. Коркин был освобожден от уголовного преследования в связи с истечением срока давности.



