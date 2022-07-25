Татьяна Кравченко назвала Анну Кошмал «подлой» из-за ее критикующих высказываний о коллегах

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25 июля 2022, 10:18

Ekaterina Tsvetkova/Russian Look, globallookpress.com

В своём микроблоге Стас Садальский написал, что узнал у Татьяны Кравченко ее отношение к высказываниям экс-коллеги по ситкому «Сваты» Анны Кошмал. Об этом сообщает teleprogramma.pro.

Ранее, актриса, сыгравшая Женю Ковалеву в «Сватах», не раз делала скандальные и критикующие заявления на публику, в том числе в адрес своих коллег: Фёдора Добронравова и Татьяны Кравченко.

«Молодая артистка из «Сватов» включила своих партнеров по фильму Кравченко и Добронравова в список врагов… Спрашиваю: ждать благодарности от этой артистки глупо, а быть ей неблагодарной — подло. Когда она заболела, вся съемочная группа переживала за нее, Федя ночью повез в скорую! «Какая же она подлая», — ответила народная Татьяна Кравченко, уроженка Донецка», — написал Садальский.