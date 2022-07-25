Психиатра из Ростова-на-Дону подозревают в занятиях проституцией и незаконном сбыте психотропных препаратов

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25 июля 2022, 09:00 Источник: inright.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Набирает обороты скандал, связанный с 28-летней ростовчанкой Ириной Маломан. Известно, что она является профессиональным доктором-психиатром, при этом её подозревают в занятиях проституцией и незаконном сбыте сильнодействующих лекарств.



В СМИ и Telegram появилась информация о том, что доктор-психиатр регулярно с вечера пятницы по вечер воскресенья подрабатывает проституцией. Её услуги стоят 10 тысяч руб. в час. Помимо этого, Ирину обвиняют в распространении феназепама без рецептов.



В 2019 году девушка закончила ординатуру Ростовского государственного медицинского университета по специальности «психиатр». В Ростове-на-Дону Ирина работала врачом-психиатром в больнице «Водники 61» и, одновременно, стриптизершей в клубе «Cheeky Girls», где представлялась Мариной. По некоторой информации, там она занималась далеко не только стриптизом, но и проституцией.



Позже ростовчанка переехала в Москву, поступив в аспирантуру Медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского. В столице она взяла псевдоним «Олеся» и занялась «обслуживанием» мужчин в сети саун «Усадьба Банная».



«Я везучая, у меня простоя почти не бывает», - сообщила Ирина в одной из переписок.



Возникает вопрос: как может такой доктор принимать людей с расстройствами психики, душевными болезнями и депрессиями? В каком состоянии может находиться психика самой женщины, которая годами пропускает через себя, как на конвейере, сотни мужчин? Что происходит у неё в голове, где размыты границы морали и этики?



Интересным нюансом является тот факт, что Ирина как врач-психиатр специализируется на лечении шизофрении и сексуальных расстройств. При этом ей, возможно, самой требуется квалифицированная медицинская помощь. Пребывая в разных городах, она продемонстрировала некое растроение личности, называя себя Мариной, либо Олесей. На работе же она представляется своим настоящим именем.



Известно, что в настоящее время Росздравнадзор Ростова и УВД города Батайска проводят проверки, которые касаются возможного незаконного сбыта сильнодействующего препарата среди клиентов Ирины Маломан. В Институт имени Сербского на неё была подана жалоба, суть которой состояла в том, что доктор-психиатр, имея доступ к рецептурным препаратам, распространяла феназепам, не выписывая рецептов. К жалобе прилагалась нотариально заверенная переписка, в ходе которой Ирина назначила лекарство и указала клиенту где его взять.



По последним данным, Ирина Маломан сейчас находится в Ростове, где набирает пациентов для написания диссертации. Официально она пока нигде не работает, но устройство на работу в медучреждение - это дело времени.



Занятие проституцией бросать она, похоже, тоже не собирается, поскольку это приносит ей весьма неплохой заработок. СМИ сообщают, что Ирина купила квартиру в Батайске в элитном доме «Тесла» стоимостью около 4,5 млн. рублей, а на счетах в разных банках хранит сбережения в размере около 6 млн рублей. В 2021-м году она путешествовала по Средиземноморью, и из протокола задержания в Шереметьево, следует, что имела при себе более 10 тыс. евро.



Известно, что в Ростове-на-Дону вход в дорогие рестораны и клубы для Ирины теперь закрыт, поскольку, помимо денег, она успела заработать весьма скандальную репутацию. А вот озаботятся ли ростовские медучреждения своими репутациями, вопрос остается открытым.



Сама Ирина – еще достаточно молодая женщина. Она могла бы вернуться к нормальной жизни – создать полноценную семью, растить детей… А нужно всего лишь завязать со своим темным прошлым. Пока это ещё не поздно.



А самое главное, Ирина смогла бы обрести свою настоящую любовь. Александр Куприн в своем произведении «Яма», посвященном проституции в России, писал:



«Любовь - это полное слияние умов, мыслей, душ, интересов, а не одних только тел. Любовь - громадное, великое чувство, могучее, как мир, а вовсе не валянье в постели».



