Эксперт Мокеев: нужно тщательно выбирать сервисный центр по ремонту смартфонов, иначе есть риск столкнуться с мошенничеством

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25 июля 2022, 09:32

Vincent Isore/Keystone Press Agency, globallookpress.com

Эксперт в сфере IT-технологий Никита Мокеев заявил, что нужно тщательно выбирать сервисный центр для ремонта телефона, иначе есть риск столкнуться с мошенничеством.

В беседе с Радио Sputnik Мокеев рассказал, что в большинстве случаев мошенниками оказываются выездные сервисы. Поступают они следующим образом: разбирают телефон, требуют дорогостоящий ремонт, а в случае отказа платить — не собирают обратно телефон и уезжают. Так, люди обычно склонны заплатить.

Также эксперт отметил, что в стационарных сервисных центрах по ремонту смартфонов также можно столкнуться с мошенниками.

«Самый распространенный вариант – когда смартфону необходим небольшой ремонт, а человеку предлагают заплатить за замену дорогих комплектующих. Например, человеку плохо слышно, и он приходит с этой проблемой в сервис. Ему говорят, что надо за пять-семь тысяч рублей заменить микросхему и динамик. Человек соглашается и отдает телефон. А на самом деле они устраняют проблему, почистив сетку динамика. Щеточкой прошлись, и все», — пояснил Мокеев.

Для предупреждения таких ситуаций эксперт рекомендует тщательно выбирать сервисный центр по ремонту смартфонов, смотреть на отзывы.