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25 июля 2022, 08:27

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Дежурная смена поисково-спасательной станции вытащила мужчину из пруда в Люблино на юго-востоке Москвы. Об этом Агентству городских новостей сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

В сообщении пресс-службы указано, что дежурная смена поисково-спасательное станции «Текстильщики» вечером, 24 июля, вытащила на поверхность мужчину из Люблинского пруда. Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь на поисково-спасательной станции.

С гражданином была проведена беседе о запрете купания в запрещённых местах. Затем он покинул станцию в сопровождении друзей.