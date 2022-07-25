Эстафета огня игр «Дети Азии» завершает свой путь по Приморью

Аргументы Недели. Владивосток → Общество 13+

25 июля 2022, 08:00

Фото — Дирекция VII Международных спортивных игр «Дети Азии»

Пламя VII Международных спортивных игр «Дети Азии» в райцентре – селе Вольно-Надеждинское встретили торжественно. Для муниципалитета соревнования международного уровня очень важны, отметил исполняющий обязанности главы Надеждинского района Денис Котренко. По его словам популяризация спорта – одно из приоритетных направлений региональной госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы для развития молодёжи.

Факел пронесли мимо памятника-обелиска землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и по главным улицам села.

Факелоносцами стали спортсмены, тренеры и общественные деятели, внёсшие большой вклад в развитие спорта в Надеждинском районе Приморья: Денис Бондарчук, Владимир Болдырев, Максим Глотов, Данила Дроздов, Сергей Ночевной, Владислав Рындин, Ярослав Сапронов, Александр Терёхин, Екатерина Уколова, Надежда Харитонова, Анна Белоногова, Мария Миргородская.

«Для меня лично это честь и гордость – оставить свой след в истории спорта. Мои родные гордятся, а когда подрастёт сын, я обязательно расскажу ему, что его отец тоже стал частью истории международного события», – поделился эмоциями член сборной команды Приморского края по пауэрлифтингу Александр Терёхин.

Путь эстафеты по Надеждинскому району закончился зажжением огня в чаше, установленной на площади села. По традиции хранители передали факел в дар муниципалитету. Завершился праздник ярким концертом.

Из Надеждинского района эстафета огня игр «Дети Азии» направилась в Артём, а затем его передадут Владивостоку.

В краевом центре Приморья эстафета завершит свой путь на церемонии открытия VII Международных спортивных игр «Дети Азии» в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена».

Игры «Дети Азии» пройдут во Владивостоке с 27 июля по 8 августа. Общая численность участников, как ожидается, составит более трёх тысяч человек в возрастие 13-16 лет. Всего на турнире планируется разыграть 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.

Полная информация об эстафете, факелоносцах, участниках и результатах соревнований – на официальном сайте игр www.vladivostok2022.com.

Организатором турнира выступает Дирекция по проведению VII Международных спортивных игр «Дети Азии» при поддержке правительства Приморского края, Министерства спорта и, Министерства просвещения России, администрации Владивостока.

Партнёры – ООО «Кировсклес», ООО «Дальнегорский ГОК», АО «Порт Восточный», НПГК «Арника», ООО «Востокцемент», АО «Дальполиметалл», группа компаний «Славда».