Готовиться к труду и обороне жителям Приморья помогут новые спортплощадки

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25 июля 2022, 06:47

Фото министерство физической культуры и спорта Приморского края

Новые площадки для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» муниципальные образования получат к 1 сентября. На их возведение Приморский край получит из федерального бюджета более 8,5 миллионов рублей.

Спортобъекты появятся в двух административных центров муниципалитетов – селе Покровка (Октябрьский округ) и посёлке Кировский (Кировский район), а также в селе Центральное Шкотовского района, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Приморского края. Стоимость комплектов оборудования – 2,8 миллиона рублей каждый.

Выполнение нормативов ГТО направлено на приобщение жителей края к здоровому образу жизни и стимулирование роста их спортивных достижений, отмечает руководитель центра тестирования ГТО Приморского края Екатерина Коротун.

«Малобюджетные спортивные площадки по месту жительства и учёбы идеально подходят для тренировок и занятий на свежем воздухе. На специальном полимерном покрытии установят шведские стенки, турники для подтягиваний, перекладины для отжиманий, скамьи для выполнения упражнений на пресс и наклоны», – раскрывает детали Екатерина Коротун. Она считает, что открытие новых площадок в рамках реализации региональной госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы позволит увеличить число участников физкультурно-спортивного движения в крае.

На самих местах обустройства новых спортплощадок всё готово к монтажу оборудования. Для этого специально подготовили и забетонировали основание, сделали дренажную систему. Новые спортивные объекты установят в доступных и самых посещаемых местах населённых пунктов. Например, комплекс по стандартам ГТО в селе Центральное появится на улице Чапаева, 19, в Покровке – на Карла Маркса, 65, а в посёлке Кировский – на Площади Свободы, 36а.

Развитие комплекса «Готов к труду и обороне» в Приморье – одно из направлений реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». В прошлом году оборудование для спортивных площадок ГТО в крае получили село Камень-Рыболов и посёлок Терней.