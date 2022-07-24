Какая машина оптимальна для семьи

Аргументы Недели → Общество 13+

24 июля 2022, 21:53 Елизавета Ищенко

В наше время в семьях все чаще стали появляться машины, но как подойти к выбору семейной машины правильно, чтобы машина соответствовала различным характеристикам и адекватной цене? Мы подобрали несколько вариантов машин, которые на данный момент будут актуальны для покупки в семью.

1: Nissan X-trail (T32) Рестайлинг.

Отличный вариант для молодой семьи с двумя детьми. На мой взгляд это один из лучших и недооцененных вариантов среди японских конкурентов таких как: Toyota Rav4 и Mazda CX-5. Цена заметно приятнее, да и по комплектации X-trail не отстает от своих конкурентов. В базовой версии вы получаете автомобиль с механической коробкой передач, двухлитровым атмосферником, который выдает 144л.с. В более богатых комплектациях имеется вариатор, подключаемый полный привод и 2.5 двигатель на 177л.с., также атмосферный. В «омоложенной» версии поработали не только над внешностью, но и улучшили подвеску. Автомобиль на дороге стоит уверенно, едет мягко, комфортно. Покупатель имеет возможность сконфигурировать машину под себя. Ниссан предоставляет обширный выбор комплектаций от тканевого салона с галогеновыми фарами до двухцветного кожаного салона с электрорегулировками сидений и Bi-Led оптики.

(+)

Приемлемая цена

Большой выбор комплектаций на любой вкус и кошелек

Просторный салон

Надежность

Комфортная подвеска

(-)

Для любителей прослушивания музыки - разочарование. Музыка во всех комплектациях одна (6 динамиков среднего качества). В сочетании с отсутствием шумоизоляции насладиться качеством звучания не получится.

2: BMW X3 (G01).

Лично по моему мнению это идеальный семейный автомобиль. Да, цены кусаются, но то, что предоставляет данный автомобиль полостью оправдывает его ценник. В комплектации с трехлитровым дизелем мощностью 249л.с. вы получаете все что нужно. Хорошая аудиосистема? Пожалуйста. Хорошая динамика? 3.0d толкает эту машину до первой сотни за 6 секунд. При желании можно заказать музыку от harman/kardon. Просторный салон и большой багажник. Машина превосходно стоит на дороге и при необходимости может принести вам бурю эмоций, а также может с комфортом доставить вас на работу или детей в школу.

(+)

Отличная гамма надежных двигателей

Премиальные материалы салона

Есть возможность установки премиальной аудио системы

Гармоничный внешний вид

Простор в салоне

(-)

Цена

3: KIA Carnival.

Если у вас действительно большая семья, то Carnival это ваш вариант. Оснащается экономичным дизелем объёмом 2.2 литра выдающим 199л.с. или более производительным бензиновым 3.5 на 249л.с. По сравнению с другими минивэнами имеет приятный ценник. Может перевести от 7 до 8 человек. Приятным бонусом будет гарантия от производителя на целых 5 лет или 120000км пробега.

(+)

Цена

Достойное оснащение

Надежные агрегаты

Вмещает большую семью

(-)

Шумоизоляция