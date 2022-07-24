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Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

Театральный критик Елена Фрумин-Ситникова: Позор Стивена Кинга

, 21:25 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

Театральный критик Елена Фрумин-Ситникова: Позор Стивена Кинга

Замечательные Вован и Лексус любят разыгрывать известных людей, чтобы «добыть» инфу! Помню, как веселые ребята «беседовали» с экс-премьером Латвии Марисом Кучинскисом от имени президента Беларуси Александра Лукашенко – круто было… Экс-премьер Латвии «вспомнил» русский язык и разговаривал с Александром Григорьевичем на «ты». А нынче Вован и Лексус завели разговор с автором литературных ужастиков Стивеном Кингом! Что только не рассказал о русских этот американец – позор ему, одним словом! О Воване, Лексусе, Кинге и американской культурной высказалась театральный критик Елена Фрумин-Ситникова, как всегда, замечательно!

«Престарелый литератор переобувается, в панике не попадая в тапочки.

«Бандера великий человек!»

«Я не говорил, что Бандера великий человек!»

«Я говорил, что Бандера великий человек, но я не знал, кто такой Бандера. И вообще, не один я такой тупица - вон тех Вован и Лексус тоже разыграли!»

Известный автор литературных ужастиков Стивен Кинг обделался так, что смотреть и слушать его просто стыдно.

Старый человек, популярный писатель, нёс чудовищную пургу, полную злобы к русским, в упор не замечая, что его просто троллят. То есть не только старый и злобный, но и глупый.

Есть полная версия его разговора с замечательными Вованом и Лексусом…

Но надо видеть, как этот обтянутый кожей череп с бесовской ухмылкой говорит о том, что русскую литературу надо запретить, и вообще всё русское и всех русских надо запретить. А Бандера, мол, хоть и совершал ошибки, но кто же, мол, без греха. Типа с каждым может случиться.

Вообще всем советую найти и посмотреть это видео. Там все в одном флаконе: надменность природного расиста, уверенность в собственном величии и старческий маразм. Впрочем, маразм, кажется, стал фирменной фишкой элит Града на Холме и примкнувшим к ним сателлитам.

Смотрю на всё это и думаю, а кто он такой вообще, чтобы запрещать Пушкина, Толстого, Достоевского? Он что вообще сделал? Написал довольно большую кучу посредственного чтива, потребляемого неприхотливыми читателями в транспорте.

Пройдёт совсем немного времени, и об этом производителе литературной жвачки забудут. Он исчезнет, как не было. Бесследно. Независимо от суммы, которую он заработал.

В отличие от наших гениев, которые ещё долго будут освещать, кто прожектором, кто фонариком, дорогу к Храму для человечества. Для той части человечества, которой мало просто потреблять, а надо ещё и создавать новые смыслы, которой надо Восходить, а не опускаться до состояния жвачного животного.

К сожалению, так называемые сегодняшние западные культурные элиты, похоже, давно отказались от трудной задачи восхождения, и с удовольствием катятся по крутому склону в духовную преисподнюю. И тащат за собой свою паству.

В общем, американские деятели культуры за последние полгода продемонстрировали такую степень тупости и безнравственности, что отменили сами себя.

Шварценеггер, Шон Пенн, Анжелина, Мадонна, теперь вот Стивен Кинг. Кого-то наверняка забыла. Но общая тенденция ясна.

Я считаю, просто прекрасно, что этот шлак больше не будет идти в российских кинотеатрах и продаваться в книжных магазинах.

То, что происходит сейчас, похоже на горькое лекарство, не приняв которое, организм погибнет. Будем считать его глистогонным.

Этих глистов надо гнать. Без этого организм не оздоровится».

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