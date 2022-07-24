Семья погибшей от обстрелов женщины уже несколько месяцев не может получить обещанные выплаты от государства

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24 июля 2022, 18:08 Александр Крохмаль, Журналист Источник: fonar.tv/article

Ещё 12 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира в соцсетях заверил, что семьям погибших и пострадавших от приграничных обстрелов белгородцам будут выплачивать от 500 тысяч рублей до 3 миллионов. Но позже выяснилось, что получить заветные выплаты удалось далеко не всем. Семье погибшей Елены Ушаковой пришлось обращаться практически во все известные инстанции, включая СМИ. Сын погибшей Евгений Ушаков рассказал, что семья не может получить обещанные выплаты уже несколько месяцев. Власти заявляют, что они «им не положены». В местных администрациях семью попросту игнорирует. Ушаковы пребывают на грани нервного срыва.

Елена Ушакова погибла в приграничной зоне, в деревне Журавлёвка, когда хотела забрать из дома летние вещи и постирать одежду. Евгений считает, что одна из причин, по которой его мама решила въехать в обстреливаемое село, - это отвратительные гостиничные условия. Впрочем, многие жители раз в 2-3 недели ездили к себе домой на полдня, чтобы проверить имущество и постирать вещи. Один из таких приездов в село стал для Елены последним. Два снаряда попали прямо в её двор. Женщине перебило в ноге артерию. Врачи никак не могли восполнить кровопотерю, и ночью Елена Ушакова умерла. У погибшей остались муж, двое детей и двое внуков. Но как оказалось, худшие времена для семьи ещё только начинались.

Все дальнейшие месяцы Ушаковы пытались получить заветные выплаты. По словам Евгения, власти связывались с ним очень неохотно. В последнем разговоре и вовсе было заявлено, что деньги им не положены. «Мы начали узнавать про эти выплаты, обращаться в разные инстанции, в министерство здравоохранения, соцзащиту, и нам везде отказывали», - говорят члены семьи, «Просто говорили по телефону, что выплаты не полагаются, не ссылаясь ни на какие нормативно-правовые акты». Губернатор, ещё ранее обещавший помогать населению области, просто открестился от дел, заявив при этом, что «всем помогли». Семья Ушаковых совсем не понимает его отношение к людям.

В то же самое время брат Евгения Ушакова связывался с родственниками одного 18-летнего парня, погибшего в деревне Солохи во время очередного обстрела. Они сообщали, что средства им выплатили в срок. Евгений предполагает, что отказ от выплат власти хотят объяснить запретом на въезд в Журавлёвку или жёлтым уровнем террор-опасности в регионе. Но как рассказал молодой человек, сам документ только три дня назад показали мужу погибшей. Родственники Елены считают, что если бы документ о запрете на въезд выложили в общий доступ, жители перестали бы вовсе ездить в обстреливаемое село.

Жителей предупреждали только в устной форме. Никаких официальных документов на эту тему подготовлено не было. Усиления в плане пропуска людей тоже не было. «Власти просто обесценивают жизнь человека в ноль», - возмущается сын погибшей, «Никто не хочет с нами контактировать. Мы просто устали от такого отношения. Нам везде закрыты двери». В Журавлёвке пострадала и машина Евгения. Он хотел вывезти её в Петербург, где сейчас проживает, но не смог из-за того, что у родственников нет доверенности. Помогать с машиной Евгению администрация также не планирует.

Возможно, Елена Ушакова и не погибла, если бы власти области достойно отреагировали на ситуацию в регионе. Евгений взбешён тем, что губернатор и его администрация не помогли населению деньгами, ввиду серьёзного положения. «Раньше жители приграничных населённых пунктов занимались домашним хозяйством», - рассказал сын погибшей, «Но теперь такой возможности нет. Средств на жизнь хватает не всем. На что жить?». Многие люди жили только за счёт того, что выращивали. Других денег у них просто не имелось. И они оказались, по сути, представленными самим себе, да ещё и в ужасных условиях гостиницы. Евгений Ушаков надеется, что вышестоящие инстанции разберутся в ситуации и как можно скорее помогут семье погибшей. А на губернатора Белгородской области он более уже не надеется.