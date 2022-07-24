Кинокомпании Disney и Paramount ищут пути возвращения на Российский рынок

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24 июля 2022, 16:21 Ульяна Смирнова

Ряд зарубежных киностудий таких как Disney, Sony, Paramount и Warner Brothers захотели вернуться в Россию со своими грядущими кинолентами по средству параллельного импорта. Об этом сообщают РИА Новости.

Чем же конкретно хотят заниматься вышеперечисленные компании? Для этого стоит разобраться с определяющим термином. Параллельный импорт — это ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Этот механизм называется «параллельным», так как импорт идет одновременно с поставкой от официальных дилеров. Дополнительной информации касательно практического осуществления данных задач от киностудий пока не последовало.

Однако, если обратиться к словам председателя Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронкова мы можем узнать, что даже несмотря на то, что оригинальные компании не могут подтвердить желаемое сотрудничество с Россией, это не значит, что они не предпринимают каких-либо определенных действий, направленных в данную сторону. Вышеперечисленные компании на данный момент уже не имеют офисов на территории России, что в очередной раз подталкивает их правообладателей на решительные действия в сторону параллельного импорта. Российский рынок крайне перспективен для кинопроката, особенно если обращаться к информации касательно сборов американских блокбастеров.

Так же, желание кинокомпаний вернуться в Россию могут быть обоснованы тем, что в июле 2022 года, вскоре после ухода из России американской корпорации IMAX, количество кинотеатров показывающие нелегальные фильмы выросло за месяц почти в восемь раз. Пиратский контент на момент июля напрямую транслировался в 127 кинотеатрах по всей стране. Хотя изначально держался на цифре значительно меньшей. На тот момент Воронков комментировал данную ситуацию с пониманием и долей определенного сочувствия: «Я понимаю, что это вызвано прежде всего не желанием заработать, а стремлением выжить, и в основном это касается малых кинотеатров. И как ни странно, часть из этих 127 — муниципальные». Об этом сообщала «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на заявление председателя Ассоциации владельцев кинотеатров.

Стоит отметить, что американская корпорация IMAX напрямую влияла на трансляцию или отсутствие нелегального кинематографа на территории РФ. IMAX предоставляла кинематографическую систему на которой основаны ряд технологий кинопоказа и устройство сети кинотеатров. Проще говоря, предоставляла возможность транслировать проекцию, звук и создавала качественную детализацию картинки на широкий экран. Последним днем ее официального представительства в России было 31 мая. После этого события и начались появляться новости с разной степенью периодичности касательно того, что кинотеатры начали подпольно транслировать торрент-копии именитого кино.

Вопрос возращения кинематографа на широкие экраны в России прокомментировали в Госдуме. Идею о параллельном импорте кинематографа приняли достаточно дружелюбно. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко отметила, что вопрос о параллельном импорте связан больше не с материальными носителями, а с правами, которые они имеют. «Проблема только одна: без разрешения правообладателя использовать его права. Но мы предлагаем сделать это платно: открыть счета этим правообладателям в России и начислять туда эти деньги. Если они захотят, они смогут их взять» - заключает депутат Госдумы.