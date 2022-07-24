Лавров и глава МИД Египта Шукри обсудили контакты Каира с БРИКС и ШОС

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24 июля 2022, 15:51 Источник: РИА Новости

Britta Pedersen/dpa, globallookpress.com

Глава МИД Египта Самех Шукри заявил, что обсудил с главой МИД РФ Сергеев Лавровым отношения Каира с БРИКС и другими организациями. Об этом информирует РИА Новости.

«Мы обсудили отношения Египта с БРИКС, Шанхайской организацией сотрудничества и другими организациями, с которыми мы координируемся", - заявил Шукри на пресс-конференции.

Ранее министр иностранных дел Египта Самех Шукри и Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обсудили ситуацию на Украине и возможности ее дипломатического урегулирования.