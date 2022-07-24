Губернатор Гладков: в Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности

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24 июля 2022, 12:47 Источник: ТАСС

Вячеслав Гладков, фото: stavregion.ru/via Globallookpress.com

Действие высокого уровня террористической опасности в Белгородской области продлено до 8 августа. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«До 8 августа на территории Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Сегодня подписал соответствующий документ», — написал Гладков в своих социальных сетях.

Также Гладков рекомендовал жителям Белгородской области быть внимательнее. Губернатор призвал обращаться в полицию, поселковую администрации или звонить по номеру 112 при обнаружении подозрительных звуков, людей и предметов.

С 11 апреля в регионе введён желтый (высокий) уровень террористической опасности из-за конфликта с Украиной. С начала военной спецоперации, 24 февраля, были зафиксированы многочисленные случаи обстрела пограничной территории.