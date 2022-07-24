Губернатор Гладков: в Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности

Действие высокого уровня террористической опасности в Белгородской области продлено до 8 августа. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«До 8 августа на территории Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Сегодня подписал соответствующий документ», — написал Гладков в своих социальных сетях.
Также Гладков рекомендовал жителям Белгородской области быть внимательнее. Губернатор призвал обращаться в полицию, поселковую администрации или звонить по номеру 112 при обнаружении подозрительных звуков, людей и предметов.
С 11 апреля в регионе введён желтый (высокий) уровень террористической опасности из-за конфликта с Украиной. С начала военной спецоперации, 24 февраля, были зафиксированы многочисленные случаи обстрела пограничной территории.