24 июля 1928 года основан институт Гималайских исследований «Урусвати»

В Западных Гималаях, в долине реки Куллу, Николай Рерих основывает Институт «Урусвати», что в переводе с санскрита означает «Свет Утренней звезды».
Особую роль в создании Института сыграла Центрально-Азиатская экспедиция Рерихов 1923–1928 годов. Уникальные коллекции, которые были собраны на маршруте, дали возможность приступить к исследованиям, внедряя в Институте методы новой науки. Рассматривая знания из разных наук как нечто синтетическое, не разбитое на различные области, Рерихи отразили эту идею в структуре самого Института.
В институте работали медицинская, зоологическая, ботаническая, биохимическая и многие другие лаборатории. Проводилась большая работа в области лингвистики и филологии Востока. Собирались и переводились на европейские языки редкие письменные источники многовековой давности, изучались полузабытые наречия. Приглашенные специалисты и временные сотрудники собирали ботанические и зоологические коллекции.
С институтом сотрудничали десятки научных учреждений Европы, Америки и Азии. Научные материалы посылались в Мичиганский университет, Нью-Йоркский ботанический сад, Пенджабский университет, Парижский музей естественной истории, Гарвардский университет, Ботанический сад Академии наук СССР.
Академик Николай Вавилов, известный советский ботаник и генетик, обращался в институт «Урусвати» за научной информацией, а также получал оттуда семена для своей уникальной ботанической коллекции. Сотрудничал с институтом Альберт Эйнштейн.
Здесь же, в Куллу, пройдет последний период жизни художника. Директором Института становится Юрий Рерих, старший сын Николая Рериха, ученый-востоковед. Он же руководил этнолого-лингвистическими исследованиями и разведкой археологических памятников.
Вскоре разразился мировой кризис, затем мировая война. Институт Гималайских исследований был лишен возможностей к деятельности и был законсервирован.
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