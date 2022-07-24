МО РФ: в освобожденных населенных пунктах Харьковской области заработали центральные рынки

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24 июля 2022, 10:24 Источник: ТАСС

Рига, фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В Харьковской области заработали центральные рынки в освобождённых населённых пунктах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В сообщении Минобороны указано, что «при содействии военнослужащих Западного военного округа местными администрациями» в освобождённых населённых пунктах Харьковской области заработали центральные рынки и точки торговли.

Уточняется, что на рынке сельские жители смогут как продавать, так и покупать товары. Отмечается, что и товары, и транспорт проходят проверку прежде чем оказаться на рынке.

В свою очередь директор центрального рынка Наталья во время осмотра торговых точек, кадры которого приводит Минобороны, подтвердила, что все товары прошли экспертизу.

Директор центрального рынка Наталья дала комментарий насчёт проверки продуктов.

«Крепкий алкоголь запрещен, мы этого строго придерживаемся. <…> Все (имеются в виду товары, представленные на рынке - прим. ТАСС) идет через лабораторию, ничего с улицы не попало», — пояснила она.