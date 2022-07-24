ГУ МЧС Краснодарского края: уровень воды в реке Бзугу в Сочи нормализовался

Пресс-служба ГУ МЧС Краснодарского края сообщает, что река Бзугу в Центральном районе города Сочи находится в русле.
В сообщении пресс-службы отмечается, что после неблагоприятных явлений в реке Бзугу в Центральном районе города Сочи, уровень воды нормализовался.
«Произведена откачка воды с привлечением сил и средств Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. <…> Уровень воды в реке нормализовался, река находится в русле", — говорится в сообщении.
Подчёркивается, что оперативный штаб продолжает работу. На данный момент гидрологическая обстановка в норме.
Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский на своей страничке в Telegram-канале в ночь на воскресенье, 24 июля, заявил, что в районе Донской улицы города в результате сильных ливней погиб один человек.