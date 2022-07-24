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ГУ МЧС Краснодарского края: уровень воды в реке Бзугу в Сочи нормализовался

, 09:43 Источник: ТАСС

ГУ МЧС Краснодарского края: уровень воды в реке Бзугу в Сочи нормализовался
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Пресс-служба ГУ МЧС Краснодарского края сообщает, что река Бзугу в Центральном районе города Сочи находится в русле. 

В сообщении пресс-службы отмечается, что после неблагоприятных явлений в реке Бзугу в Центральном районе города Сочи, уровень воды нормализовался. 

«Произведена откачка воды с привлечением сил и средств Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. <…> Уровень воды в реке нормализовался, река находится в русле", — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что оперативный штаб продолжает работу. На данный момент гидрологическая обстановка в норме.

Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский на своей страничке в Telegram-канале в ночь на воскресенье, 24 июля, заявил, что в районе Донской улицы города в результате сильных ливней погиб один человек.

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