Фигурантов дела по отравлению в суворовском училище освободили от наказания

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23 июля 2022, 21:32 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

В прошедшую пятницу Ленинский райсуд Ульяновска приговорил инженера-технолога Ульяновского гвардейского суворовского училища Марину Кондюрину к 10 месяцам, а заведующую производством ООО «Торговый дом СПП» Татьяну Сучкову к 11 месяцам ограничения свободы. В связи с истечением срока давности суд освободил осуждённых от наказания.

Уголовное дело по факту нарушения санэпидемправил, повлекшего по неосторожности массовое заражение суворовцев эхинококкозом, было возбуждено ещё в феврале 2019 года. Перед этим болезнь была случайно выявлена у одного из воспитанников при лечении другого заболевания. После жалоб родителей, в январе 2019 года, было проведено массовое обследование суворовцев, показавшее наличие недуга у 25 курсантов.

Позже количество инфицированных воспитанников увеличилось до 74 человек. У троих было признано причинение тяжкого вреда здоровья, у остальных – вред средней тяжести. После сего обвинение переквалифицировали на оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровья (п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ, до 6 лет лишения свободы).

Вначале следствие рассматривало три версии: поставка некачественных продуктов с личинками эхинококка, недостаточная термообработка или умышленные действия третьих лиц по заражению пищи. Обвинение было предъявлено двум сотрудницам пищеблока. В марте 2021 года уголовное дело направили в суд.

По данным военной прокуратуры ЦВО, следствие установило, что заражение воспитанников произошло в «результате допущенных указанными лицами систематических нарушений санэпидемправил при организации питания учащихся в декабре 2017 года». Военная прокуратура настаивала на наказании в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

Обвиняемые своей вины не признавали. В суде они заявили, что технология соблюдалась и продукты промывались тщательно. Суд переквалифицировал обвинение со ст.238 УК РФ обратно на более мягкую ст.236 УК РФ (нарушение санэпидемправил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).

В результате срок давности привлечения к уголовной ответственности уже истёк, в связи с чем женщин освободили от отбывания наказания. Адвокаты обвиняемых настаивают на их полной невиновности.