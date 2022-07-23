Рижанину разбили окно за вывешенный флаг Украины

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

23 июля 2022, 17:48 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Как не пытается латвийское правительство «раскрыть глаза» народу на гостей из Украины – мол, следует всех взять на обеспечение, постой, а ежели, что не так, то надо толерантность включить. Нет! Не хотят многие латвийцы включать толерантность и дипломатию по отношении к гостям из Украины, потому как порядком устали от менталитета, напора, требований украинцев… Тут Латвия, и тут свои правила!



С каждым днем все больше и больше латвийские СМИ пишут о том, что происходит в стране, касаемо украинцев… Например, все чаще возникают инциденты с флагом Украины. Если честно, то у меня создалось впечатление, если проехать по Риге, то люди живут не в Латвии, а на Украине – много, очень много символов «братского» народа…



Буквально на днях произошел случай, в знак солидарности с Украиной один латыш вывесил на балконе флаг Украины и получил за это «камнем»… Несколько дней он слышал не самые приятные фразы об украинцах и их символах, а намедни, ему просто разбили стекло на балконе… Именно там, где развевался украинский флаг.



«Я слышал много нецензурных выражений в отношении украинского флага. Я вывесил флаг, чтобы украинцы знали о поддержке, но местное население стало забывать, что идут военные действия в Европе, и теряет интерес к происходящему… Да и есть нелояльные люди в Латвии к украинцам», - заявил потерпевший Роланд латвийским СМИ.



Святые Угодники! Где это в Европе идут военные действия? Видимо, г-н Роланд выдает желаемое за действительное – Украине надо сперва стать Европой, а уже потом… И стоит ли «зазывать» военные действия в Европу? Я так понимаю, что латышский патриот Роланд желает, как г-н Зеленский, просить, просить, просить помощи у Запада? Так кто даст латышу Роланду? Да и территория всей Латвии – 300 км в одну сторону, да 300 км в другую… Да и латвийской пшеницей не накормишь мировое сообщество… Но главное – сказать же! Отметиться, так сказать!



А вот насчет нелояльных, то тут отвечу кратко – устали латвийцы! Да и понимают они многое – «тут не баня! Нема ни голых, ни дурных!»



Понятно, что латышский патриот Роланд обратился в правоохранительные органы, а флаг так и висит на балконе… Видимо, ждет «продолжения»…