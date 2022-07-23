Как в Канаде замахнулись на «Вильяма нашего Шекспира»

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23 июля 2022, 16:25 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Театральная постановка «Ромео и Джульетта» в Канаде

Что только «не переживал» Вильям наш Шекспир в современных постановках – как только не преподносили, например, трагедию «Ромео и Джульетта» в различных театрах мира, но!!! То, с чем столкнулась театральный критик Елена Фрумин-Ситникова в Канаде – «шедевр» современного воплощения на театральной сцене великой пьесы великого драматурга Вильяма Шекспира! Понятно, что о такой «красоте» Елена промолчать не могла!



«Подруга забеспокоилась, что её пятнадцатилетняя дочь растёт вне мирового культурного контекста. Как, впрочем, и абсолютное большинство местных подростков. Но если основную массу родителей это абсолютно не волнует, ибо они сами живут себе и в нос не дуют без всего этого, то подругу мою, родом из Ленинграда, сей факт абсолютной цивилизационной девственности потомства сильно расстраивает и время от времени она предпринимает попытки как-то исправить ситуацию.



Заставить дитя читать не получилось, с хорошим кино тоже не задалось — оно безнадежно проиграло битву с Тиктоком и Инстаграмом.



В общем, решила она повести дочуру в театр. Нарядилась, надушилась, и, настаивая, что поход в театр — это праздник, удостоверилась, что дочь надела джинсы без дырок.



А поскольку драматический театр здесь находится в перманентно-зачаточном состоянии и является скорее самодеятельностью, по сравнению с которой любой российский народный театр при банно-прачечном комбинате кажется как минимум МХАТом , она повела ее на мюзикл, самый популярный, профессиональный и щедро финансируемый жанр на северо-американском континенте.



Долго выбирала и выбрала, как ей показалось, классику. Называется «Джульетта» (Juliet). Типа Шекспир. Тем более, что из всей мировой драматургии в школе здесь проходят только уважаемого Вильяма, а из всех его пьес — только «Ромео и Джульетта».



Так что материал знакомый, проверенный. Сюрпризов быть не должно.



Пересказываю сюжет со слов подруги.



Ромео и Джульетта не умерли, а, наоборот, ожили.



Первая ожила Джульетта.



Выбравшись из склепа, она немедленно встретила какое-то небинарное существо и пошла с ним на вечеринку к какому-то известному человеку. Я так поняла, что это граф Парис, но за достоверность догадки не поручусь.



Там Джульетта влюбляется в условного Париса. А он, в свою очередь, влюбляется в небинарного. Который, натурально, отвечает ему взаимностью.



В перерывах между песнями и плясками влюблённые подолгу со смаком целуются и всячески радуются.



Джульетта типа расстраивается, но не слишком.



Тут , откуда ни возьмись, появляется оживший Ромео. И предлагает Джульетте жить вместе.



Но она на такой сексизм отвечает гневным отказом и сообщает, что выбрала любить себя. А не какого-то мало кому интересного Ромео.



Вот примерно такой сюжетец.



Всё это сопровождается бурными плясками и песнями из американской попсы.





Честно говоря, когда я услышала довольно сумбурный рассказ моей подруги, я не вполне ей поверила и полезла в Википедию. Я рассудила, что должен же быть во всём этом хоть какой-то смысл. В общем, дала им ещё один шанс. И зря. В википедийном пересказе все смыслы окончательно затуманиваются. В спектакле участвует просто туча каких-то персонажей, кто-то на ком-то вроде бы женится, а может не женится. Кто, что и зачем — выяснить не удалось. Так что остановимся на кратком пересказе, приведённом выше.



Во время представления подруга моя сидела , вжавшись в кресло и только повторяла на ухо своей дочери, что это безумие и всё на самом деле было совсем не так. Дочь в какой-то момент заскучала и сказала, что это вообще не важно, потому что всё это отстой.



Самое поразительное, что в зале сидели в основном люди старшего поколения, знакомые с оригинальной версией бессмертной пьесы гениального англичанина.



Во время спектакля кто-то недоуменно поднимал брови, одна пара с соседних кресел поднялась и вышла.



Но после окончания весь зал в едином порыве встал и разразился долгими и продолжительными аплодисментами и криками «браво».



У подруги сложилось впечатление, что каждый из них хотел перекричать и перехлопать соседа. Чтобы не подумали , что кто-то тут недостаточно толерантен.



Она сказала, что это напомнило ей съезды КПСС, которые она в детстве смотрела по телевизору.



В общем, результат такой: дочка сказала, что в театр больше не хочет и чтобы с Шекспиром к ней больше не приставали.



Подруга решила, что в театр больше ни ногой. Очень жалко потраченных денег. А это, между прочим, не мелочь. Цена билетов на это чудо от $154 до $432.



Можно было бы просто посмеяться над тупейшим абсурдом, но мюзикл этот идёт, кроме Торонто, ещё и в Лондоне, и в Нью-Йорке. Всё с теми же песнями, плясками и небинарными поцелуями. Весь комбинированный смысл которых заключается в том, что нет никакого смысла и искать его не стоит.



Так что, когда ругаете Богомолова или Туминаса за издевательство над классикой, помните, что они всего лишь жалкие эпигоны и работают, прямо скажем, робко по сравнению с передовыми западными «технологами». И развернуться им мешает ещё не убитая в российских зрителях любовь к собственному культурному наследию.



Когда-то, вскоре после Октябрьского переворота 1917 года, вновь народившийся авангард хотел сбросить Пушкина «с корабля современности». Сделать это им не удалось, или, вернее, не дали.



А вот современным вандалам-постмодернистам из стран «золотого миллиарда» задача уничтожения собственной культуры вполне по плечу. И остановить их некому.



Так что не обижайтесь на них за то, что они «отменили» русскую культуру. Свою они затоптали уже давно.



Фотографии Джульетты, небинарного и ещё каких весельчаков прилагаются. О том, хороша ли собой Джульетта, судите сами. Глядя на неё, я, честно говоря, понимаю условного Париса, выбравшего дивного небинарного красавчика. А что ещё ему оставалось делать? И кто может бросить в него за это камень?»



И что тут сказать?



Браво, Леночка – не в бровь, а в глаз!