Депутат Сейма Латвии Янис Домбрава хочет обложить налогами недвижимость россиян

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23 июля 2022, 16:05 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: депутат Сейма Латвии Янис Домбрава

Все не могут успокоиться националы Латвии – намедни депутат Сейма Янис Домбрава выступил с очередной идеей – недвижимость россиян в Прибалтике обложить дополнительным налогом! И никак иначе!



Видать, долго размышлял нацист-депутат Янис Домбрава! Его маниакальные идеи в отношении Россия – одна краше другой! То требует наш болезный вернуть территории, которые, по его мнению, «забрала» Россия у Латвии… Поди вспомнил «puika» («мальчик» на латышском) русского генерал-фельдмаршала Б.П. Шереметева, который в 1710 году показал, как сдалась Рига в честной битве!



Но главное – не дает Янке Домбраве спокойно спать президент России Владимир Путин, который произнес фразу, которую до сих пор вспоминают националы Латвии… Это я о том, что «от мертвого осла уши получат, а не Абране!» Совсем извелся депутат Домбрава – все думает, как «ответить» Владимиру Владимировичу! И нашел ответ!



«Путин сообщил, что хочет восстановить исторические территории. Латвия и Литва не возражают, чтобы Россия отдала наши исторические территории», - заявил депутат Сейма.



Вона как! Сложно сказать, чего «отведал» латышский Янка, но то, что слаб головой стал – факт!



Я открою большущую тайну депутату Домбраве – есть большие и сильные государства, которые озвучивают свою неуклонную волю маленьким и слабым, а те выполняют исправно… Ежели не смогли сохранить свои территории в честных исторических боях, а потом дипломатично договориться о благоприятном исходе, то довольствуйтесь тем, что вам предлагают – например, «от мертвого осла уши»!



Я так понимаю, что Депутат Домбрава ждет от Владимира Владимировича других «частей тела» осла! Я бы даже сказала, добивается их получить!



И вот возникла новая идея – обложить россиян налогами на недвижимость в Латвии:



«Граждан России, которые не живут в Латвии, но имеющие имущество в Латвии, нужно обложить значительно более высокими налогами на недвижимость, чтобы снизить негативное влияние спецоперации на экономику Латвии. Есть ли у кого-то контраргументы, почему так не нужно было бы сделать?» - заявил депутат Домбрава.



Есть пожелание, которое я адресую Янису Домбраве – «Займитесь, г-н хороший, своим образованием, да и узкого специалиста рижского психоневрологического заведения посетите!»



Какая экономика в Латвии? Да ее нет! А есть нищета, скоро начнется и голод! И в это состояние латвийцев «запихивали» подобные Домбраве! А, может, вам денег не хватает на пропитание? Так повышенный налог вас не спасет, потому, как и эти деньги профукаете! А, ежели повысите налог, то можете без портков вообще остаться! Впрочем, латвийцы и так бегут от такого правительства в заморские страны! Скоро, после повышения цен в отопительный сезон, оставшиеся патриоты сбегут! И к бабке не ходи!



А вот насчет «видений» депутата Домбравы – «возврата территорий» и «ушей осла», то тут я хочу обратиться к президенту России, потому как человек я православный и жалостливый – «Владимир Владимирович, помилосердствуйте! Многие латвийцы мечтают, чтобы Вы «подарили» депутату Домбраве не только уши… Нижайше просим – «подарите»! А то совсем умом тронется наш болезный – ждет же! Уважьте! А то… не ровен час, падет латвийская политика, как Рига в 1710 году!»