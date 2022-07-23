В Рязани беженцы из Украины и Донбасса отказались от своих жалоб

Беженцы из Украины и Донбасса, которых разместили в Рязани в гостинице «Золотая миля», отзывают свои подписи под обращением к властям региона. Ранее они жаловались на условия своего содержания. Однако местные волонтеры сообщают, что люди отказываются от жалоб из-за угрозы выселения из пункта временного размещения (ПВР).
В коллективном обращении к первому зампреду правительства Рязанской области Анне Росляковой, региональному омбудсмену Наталье Епихиной и в прокуратуру беженцы жаловались на плохое обеспечение питьевой водой, продуктами, медикаментами и средствами личной гигиены, а также на незаконные поборы со стороны администрации ПВР.
Так, по словам волонтеров, администрация требовала за фото на документы 150 руб., а анкету для получения госпомощи выдавали в обмен на 50 листов бумаги. Волонтёры также сообщили, что после публикации обращения администрация ПВР и чиновники стали оказывать давление на беженцев и добровольцев.
«Мне поступила угроза, что теперь меня будут проверять, на какие деньги я помогаю. Люди отказываются от подписей, все боятся. Теперь заставляют писать опровержение под страхом выселения», — рассказала на условиях анонимности одна из волонтерок.
Уполномоченная по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина, в свою очередь, уверяет, что «права эвакуированных не нарушены».
«Девушки, которые подписались под этим заявлением, сказали, что совершенно про другое писали и их использовали. Они говорят, что им неприятно, что их подписи использовали в неблагодарных целях», — рассказала омбудсмен.
Известно, что в связи со сложившейся ситуацией волонтёры собираются обратиться к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.
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