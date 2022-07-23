Режиссёр «Ералаша» получил 14 лет тюрьмы за педофилию

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23 июля 2022, 12:49 Александр Крохмаль, Журналист Источник: compromat.ru

В прокуратуре заявляют, что Солнцевский райсуд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя столицы Ильи Белостоцкого. Он осуждён за преступления по «б» ч.4 ст.132 УК РФ («иные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего»). Пресловутый режиссёр «Ералаша» Илья Белостоцкий уедет за решётку на 14 лет. Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима.

Уточняется, что в ночь на 6 ноября 2018 года Белостоцкий в своей московской квартире совершил противоправные действия в отношении малолетнего мальчика в беспомощном состоянии, с которым он был ранее знаком. Но как оказалось, драматические события, которые были связаны с режиссёром, далеко не единичны. В ноябре прошлого года на ресурсе kp.ru появилась информация, что Белостоцкий часто в своё время ездил по детским лагерям. К тому же заявление на режиссёра написал бывший актёр, утверждавший, что тот его совратил в 13 лет.

А ещё директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщала, что материалы о преступлениях деятеля культуры волонтёры более 10 лет назад передавали правоохранителям. Только вот реакции соответствующей тогда не последовало.