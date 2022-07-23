На арестованной в Фиджи российской яхте нашли украшение от Фаберже

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23 июля 2022, 12:15 Александр Крохмаль, Журналист Источник: compromat.ru

Американцы обнаружили на борту арестованной яхты российского миллиардера, предмет, похожий на яйцо Фаберже. Стоимость подлинника может составлять миллионы долларов. Саму яхту и её истинного владельца местные органы не раскрывают. Но возможно, что речь идёт о лодке Amadea, которая принадлежит попавшему под санкции олигарху Сулейману Керимову. Об этом уже заявила первый замминистра юстиции – генпрокурора США Лиза Монако.

«Мы находим на арестованных яхтах действительно интересные вещи», - сказала представитель Вашингтона, «На одной из них мы нашли предполагаемое яйцо Фаберже. Так что становится всё интереснее и интереснее». Она не уточнила, о какой яхте идёт речь, но сказала при этом, что сейчас судно пришвартовано в заливе Сан-Диего, куда прибыло с Фиджи в июне.

Ещё 7 июня 2022 года Верховный суд Фиджи разрешил США вывезти за пределы острова суперъяхту Amadea, ранее задержанную по запросам властей Вашингтона. В конце прошлого месяца её как раз доставили в Сан-Диего.