Животные-долгожители: ТОП-5 удивительных существ

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23 июля 2022, 11:21 Елизавета Леготина

21 июля стало известно о смерти самой старой в мире большой панды Ань-Ань. Животное прожило 35 лет в зоопарке в Гонконге. «Он прожил полноценную жизнь, которая закончилась в почтенном возрасте 35 лет, что эквивалентно 105 годам у человека», - отметили в парке. В дикой природе панды обычно живут 14-20 лет, а в неволе могут дожить до 30.



Посмотрим на существ, которые удивили человечество своим возрастом.



1. Гигантская сейшельская черепаха.

Гигантские сейшельские черепахи способны доживать до 250 лет. Секрет продолжительной жизни этих животных в том, что они не тратят ресурсы организма на поддержание нужной температуры тела. Так, снижается нагрузка на сердечно-сосудистую систему черепах.

2. Гренландский кит.

Такие млекопитающие могут прожить несколько веков и больше. Дело в том, что киты практически не имеют естественных врагов, а их организм способен подавлять основные недуги старение, в том числе рак. Эти животные ведут крайне спокойный образ жизни, что способствует их долгожительству.

3. Гренландская полярная акула.

До 500 лет способна жить гренландская полярная акула. Она проживает в холодных водах Атлантики. В стуже и темноте у животного развился медленный обмен веществ, что привело к долголетию.





4. Гигантская бочковая губка.

Это существо может жить до 2300 лет. Это животное лишь фильтрует воду в поисках чего-то питательного, поэтому жизнь становится настолько простой, что губка может жить несколько тысяч лет.



5. Медуза Turritopsis dohrnii.

Самым удивительным животным списка является медуза. Turritopsis dohrnii способна жить вечно. Ее цикл жизни значительно отличается от остальных медуз. При наступлении неблагоприятных условий это животное прикрепляется к какой-либо поверхности, а его клетки трансформируются, возвращаясь к стадии «младенца». В этой цепочке нет места смерти.



Эти существа поражают людей своим возрастом. Однако, не стоит забывать, что жизнь большинства из них примитивна. Вряд ли кто-то из нас хотел бы стать медузой или губкой.