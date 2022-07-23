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Аргументы Недели Общество 13+

Сомнолог Бузунов: кошмарные сновидения возникают из-за того, что мозг пытается найти решение в стрессовой ситуации

, 08:40

Сомнолог Бузунов: кошмарные сновидения возникают из-за того, что мозг пытается найти решение в стрессовой ситуации
Vladimir Melnikov/Russian Look, globallookpress.com

Президент Общероссийской общественной организации «Российское общество сомнологов», доктор медицинских наук, врач-сомнолог Роман Бузунов заявил, что кошмарные сновидения — это следствие перерабатывания мозгом накопленной информации.

Бузунов в беседе с RT объяснил, что кошмары снятся из-за того, что мозг пытается найти решение в стрессовой ситуации. Перерабатывая накопленную информацию из долговременной памяти, мозг пытается найти выход.  

«Поэтому, проигрывая ситуацию в кошмарных сновидениях, мозг ищет для себя решение, как он бы в ней действовал: убегал, догонял, боролся», — объяснил врач

По мнению врача-сомнолога, кошмары с разным сюжетом можно трактовать, как «некий адаптационный элемент». 

Также Бузунов отметил, что кошмары могут источать нервную систему человека, вызывая тревогу и депрессию. В этом случае врач порекомендовал обращаться к специалисту. 

«Мозг обращается к этой ситуации, не может к этому адаптироваться, не может принять решение, как действовать дальше, в ужасе просыпается, так и не найдя никакого решения. Это уже проблема, которая вызывает тревоги, депрессии, и это основание для того, чтобы обратиться к специалисту», — заключил Бузунов.

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