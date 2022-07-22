Рига: в Даугаву выпустили 77 тысяч кубов стоков из канализации

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

22 июля 2022, 23:11 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

И это вполне серьезно! 12 июля после долгих дождей сотрудники организации «Rigas udens» (Вода Риги. пр.ав), не смогли справиться с потоком сточных вод и нашли решение – открыли аварийный люк и в Даугаву понеслось 77 тысяч кубометров неочищенных канализационных вод.

Иными словами, в Даугаву спустили 77 тысяч кубов стоков из канализации!

Как это оценивают латвийцы?

Разумеется, как стихийное бедствие, загрязнение, биологический апокалипсис!

Только по требованию Государственной экологической инспекции Рижская дума спустила синие флаги, символ чистоты около водоемов, и установила предупреждающие знаки с черепом и костями.

Уму непостижимо! Разве Рижская дума не знала о такой проблеме? Конечно, знала, но умолчала! Почему? Да потому, что скоро выборы – зачем обнажать свои «фекалии»! А еще потому, что Рижской думой правят представители партии «Прогрессивные», которые продвигают «зеленый курс» - экология! Супер продвигают, как видят латвийцы!

Я молчу, что зимой эти «думские кадры» совершенно не чистили улицы от снега, льда! А просто предлагали латвийцам облачиться в «носки поверх обуви»! Больницы зимой «задыхались» от поступающих с травмами!

Я так понимаю, что сейчас больницы Риги будут принимать людей с дизентерией, отравлениями и прочими «радостями»!

Руководство Рижской думой создало антисанитарные условия летом! К некоторым водоемам просто не подойти – в нос бьет запах экскрементов!

Буквально пару дней назад появилась информация от Рижской думы, что в самых людных водоемах Риги, и даже на пляже «Вецаки» (находится в черте города) купаться нельзя! Я еще подумала – почему? Теперь, конечно, понятно!

Макнуть бы эту свору грязнуль в полном составе Рижской думы в дерьмо – тогда может и поняли бы!