Летние прогулки: куда сходить, чтобы насладиться природой

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22 июля 2022, 22:20 Елизавета Ищенко

Фото: depositphotos.com

Летнее время прекрасно подходит для прогулок по зеленым местам, душа так и просит насладиться всеми красотами природы, но где же погулять, если вы живете в Москве и возможности выбраться загород нет? В столице есть сады куда можно сходить с друзьями или просто одному, и про некоторые из них мы сейчас расскажем.



1. Александровский сад (Метро Александровский сад).

Один из самых популярных садов в Москве, назван в честь императора Александра II и расположен вдоль западной Кремлевской стены. Прогуливаясь по саду, можно насладиться не только красивой картинкой, но и ощутить запахи представленных в нем растений. Сад подходит для любого формата прогулки, будь это романтическое свидание или просто фотосессия в летний солнечный день.



2. Ботанический сад МГУ «Аптекарский Огород» (Метро Сухаревская).

Если вы устали от городской суеты и хотите отдохнуть душой и просто насладиться растениями, то вам определенно стоит посетить данное место. Большое количество цветов и деревьев восстановят ваши силы и порадуют глаз!



3. Сад имени Баумана (Метро Красные ворота).

Считается парком культуры и отдыха. Площадь сада составляет 4,9 гектара. Уютное и тихое место в центре Москвы, где можно прогуляться с детьми, для которых установлены игровые площадки, отличное и просторное место для отдыха всей семьей или для прогулки в одиночестве.



4. Сад Аквариум (Метро Маяковская).

Здесь можно не только прогуляться по булгаковским местам и насладиться эстетикой, но и спрятаться от летней жары, сад является спасательным кругом за счет тени и фонтанов.

Место не совсем подходит для долгих прогулок в больших компаниях из-за своей маленькой территории, скорее для одиночной прогулки.



5. Японский сад (Метро Ботанический сад).

Сад оформлен по японским традициям. Сам по себе он небольшой, но за счет зелени создается довольно приятная атмосфера и уют, которая позволяет ощутить лето и насладиться природой в Москве. Многие специально ждут момента, когда расцветает сакура чтобы увидеть эту красоту вживую.



Если вы устали от сумбурной городской жизни и хотите разгрузиться от проблем, то вам однозначно нужно посетить эти места и насладиться красотой природы, которая никогда не перестанет удивлять своей разнообразностью.