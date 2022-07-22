Минюст включил в список иноагентов Илью Яшина, Татьяну Лазареву и Веронику Белоцерковскую

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22 июля 2022, 21:52 Источник: "Интерфакс"

Татьяна Лазарева. Фото: Anatoly Lomokhov/globallook.com

Минюст в пятницу включил в реестр физических лиц-иноагентов пять человек. Причиной этого, как следует из документа, стало «осуществление политической деятельности».

В список попали муниципальный депутат Красносельского района Москвы Илья Яшин, бывшая телеведущая Татьяна Лазарева, блогер Вероника Белоцерковская, политик Максим Кац и сотрудник ФБК (Фонд борьбы с коррупцией признан иноагентом и ликвидирован по решению суда как экстремистская организация) Руслан Шаведдинов.

В качестве источника финансирования у всех пятерых указана Украина.

Ранее сообщалось, что политику Илье Яшину предъявлено обвинение в дискредитации Вооруженных сил России по мотивам политической ненависти. В настоящее время он находится под арестом.