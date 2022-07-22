Бизнес-туризм стал менять свои приоритетные маршруты

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22 июля 2022, 21:08 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

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По последним данным, российские компании стали в несколько раз чаще отправлять своих сотрудников в командировки в Израиль и Иран. По статистике сервиса «Авиасейлс для бизнеса», объём бронирований в Израиль вырос с начала 2022 года на 743% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За то же самое время доля бронирований билетов в Иран увеличилась втрое. По подсчётам агентства тревел-менеджмента «Аэроклуб», количество перелётов в Израиль выросло на 120%.

На Иран, ранее не попадавший в списке востребованных направлений у «Аэроклуба» и сервиса OneTwoTrip for Business, пришлось около 1% всех оформленных корпоративных билетов. Точное число проданных билетов ни одна из фирм, на которые, по оценкам экспертов, приходится около 10% деловых поездок, не раскрывает. По данным «Авиасейлс для бизнеса», активное число деловых бронирований растёт и в странах ближнего зарубежья, таких как Казахстан (444%), Узбекистан (379%) и Белоруссию (353%).

Примерно в 2.5 раз выросли бронирования в Армению, Азербайджан и Турцию, в ОАЭ на 118%. Самыми популярными странами у деловых партнёров «Аэроклуба» стали Казахстан, Турция, ОАЭ, Узбекистан, Армения, Белоруссия, Франция, Израиль, Азербайджан и Италия (транзитными рейсами).