Латвия хочет стать третьей в деле «Украина против РФ»

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22 июля 2022, 19:32 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвия подала заявку в Международный суд ООН в Гааге, чтобы участвовать в качестве третьей стороны в деле «Украина против РФ».

Впервые в истории Латвия воспользовалась своим правом, закрепленным в статье 63 Статута Международного суда ООН, на запрос разрешения на участие в качестве третьей стороны в деле, основой которого является интерпретация конвенции, ратифицированной Латвией.

Данной декларацией Латвия выражает готовность дать толкование ряду норм Конвенции ООН от 1949 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, на которые в своем заявлении от 26 февраля 2022 года против России ссылалась Украина.

Как подчеркивает МИД, таким образом Латвия сможет оказать помощь Международному суду ООН в рассмотрении дела, еще раз подтвердив свою твердую поддержку международного порядка, основанного на правилах.

Международный суд ООН примет решение о допуске Латвии к участию в вышеуказанном деле в качестве третьей стороны, выслушав мнения сторон спора.

Если Международный суд ООН примет решение разрешить Латвии участвовать в этом деле в качестве третьей стороны, Латвия будет иметь право представить подробные замечания по толкованию норм конвенции, лежащих в основе споров.