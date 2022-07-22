Националисты Латвии разозлились на Грету Тунберг

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

22 июля 2022, 19:10 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

У националов Латвии все просто – тот, кто высказался, даже косвенно, негативно о НАТО – враг! А ежели о России, то «вышка» светит, как «отче наш»! В латвийских соцсетях началась дискуссия о Грете Тунберг, которая выступила против вступления Швеции в НАТО.

Итак, шведская активистка Грета Тунберг попала в немилость к нацпатриотам – мол, когда стояла с плакатом у посольства России – «За Украину», то флажок был слишком маленький, да и сама она яро не высказывала свою позицию в отношении спецоперации!

И это говорят взрослые люди!

Более того, она совершила, по мнению националов, непростительный поступок – выступила против вступления Швеции в НАТО!

Как же «завопил» по этому пенсионер-депутат Нацблока Александрс Кирштейнс – «Борец против НАТО! У кого-нибудь еще есть сомнения о Грете? А, что эта за активистка, которая не осудила спецоперацию?»

Я думаю, что ситуация гораздо «глубже»! Совсем недавно, Грета посетила Ригу, как турист… Но правящие националисты прознали об этом и пригласили Тунберг на «чашечку чая»… Девушка принципиально не встречается с представителями различных партий! И латышам отказала! Вот и затаили злобу нацпатриоты Латвии…