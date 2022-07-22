Министр обороны Латвии Пабрикс строит великие прогнозы насчет Прибалтики

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

22 июля 2022, 18:50 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

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Опять, опять министр обороны Латвии Артис Пабрикс пребывает в мечтах – «Латвия может стать великой державой по производству бронемашин». Видимо, немедленно!

Балтийское бюро «Аргументы Недели» частенько беседует с политиками, депутатами, чиновниками, обычными людьми, но «шоу», обычно, начинается перед выборами! Серьезно! Каких мыслей только не приходит в голову латвийским политикам, которые рвутся занять сладенькое местечко в Сейме!

Намедни, министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что Латвия станет великой державой по производству бронемашин! Видать, чиновник «раздухарился» после того, как Латвия заключила договор с Финляндией о производстве бронемашин:

«Мы будем изготавливать у себя бронемашины, согласно договору с Финляндией! В нашей стране есть скептики насчет всего, но на закупку новых машин «Patria» уже подала заявку Швеция. В наших планах с 2014 года – полностью производить эти бронемашины в Латвии, которые смогут своим ходом съезжать с конвейера. Многие детали мы производим у себя, а вот двигатели будем импортировать. Латвия может стать великой державой по производству бронемашин!», -заявил министр обороны Латвии.

Святые Угодники! Это где и какие запчасти выпускают в Латвии на государственном уровне? Его нет!

Г-н Пабрикс говорит о выпусках дронов в Латвии, но в латвийских СМИ упоминался только один дрон, который выпустила Латвии и ЗАПУСТИЛА, но потеряла, и просили население помочь, в поисках оного!

Насколько мне память не изменяет, то в Латвии одна небольшая частная фирма выпускала подобие «джипа»…

Какие условия выдвинула Финляндия, Латвии? Территорию, на которой финны построят производство? Или сразу продажу «определенной» части Латвии? Об этом г-н Пабрикс не говорит!

А, кто будет работать на этом предприятии?

Прости, Господи! Записки сумасшедшего! Латвия ликвидировала все масштабные производства – жила с денег ЕС и туризма! Видимо, долг в 19 миллиардов «достал» ЕС, и правительство ищет новые возможности…

Одним словом, за 30 лет независимости все государственные полномасштабные планы Латвии канули в «сортир»!

Но скоро же выборы! Почему бы не соврать? Авось поверит «дурной» народ!