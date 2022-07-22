Мистика, или мечты сбываются: подведены итоги конкурса «Путешествуйте с Виктором Слипенчуком»

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июля 2022, 18:34 Игорь Епифанов

18 июля в книжном магазине «Библио-Глобус» состоялась творческая встреча с писателем Виктором Слипенчуком, на которой разыгрывались ценные призы: путевки в Забайкалье, в Пушкинское имение в Михайловском и полное собрание сочинений Виктора Слипенчука. Это первая совместная акция еженедельника «Аргументы недели» и магазина «Библио-Глобус».

Перед началом встречи в зале презентаций «Библио-Глобуса» две женщины внимательно изучали содержание представленных на стенде томов автора. Они раздумывали, участвовать или не участвовать в розыгрыше? И, похоже, до конца не верили в реальность происходящего. Ну, кто в наше время раздает такие щедрые подарки? Чтобы вот так запросто, по цене одной книги, на целую неделю отправить незнакомого человека на Байкальскую Ривьеру? Одна из женщин все время спрашивала: «Нет, скажите, это правда? А какие шансы? Это розыгрыш среди тех, кто собирается зале?». И получив утвердительный ответ, снова погружалась в изучение произведений Виктора Трифоновича. Забегая вперед, скажу, что обе женщины купили книги и приняли участие в конкуре. Одна из них выиграла третий приз – собрание сочинений в пяти томах.

На встречу с автором пришли как давние его поклонники, так и те, кто впервые знакомился с творчеством поэта и писателя. Виктор Трифонович захватывал внимание присутствующих, погружая их в свою галактику, где вселенское Добро всегда побеждает Зло, а фантастика становится явью. На вопрос ведущей «В какую страну Вы хотели бы еще не раз вернуться?» Виктор Трифонович искренне ответил: «В Россию». И пояснил свой ответ: «В путешествиях меня интересуют не столько достопримечательности, сколько люди, конкретный человек. А если уж говорить о природных красотах, то в России их не меньше, чем в других странах. Откройте для себя эти места».

На встрече часто цитировали романы и повести Слипенчука. В каждом томе есть свои литературные шедевры. Говорили о любви, которая присутствует почти в каждом произведении автора, о людях индиго и сверхспособностях человека, которые есть у всех талантливых людей, о паранормальных явлениях, непонятых и неизученных до конца. Так незаметно подошли к самому волнующему моменту встречи – розыгрышу тех самых желанных путевок, о которых мы неоднократно сообщали. И тут повеяло мистикой. Нет, путевки были реальными. Красивые сертификаты на двоих от группы компаний «Метрополь». Байкальская мистика проявилась при вручении главного приза – шестидневной поездки на родину Чингис – Хана, в Забайкалье. Его выиграл Константин Курьянов, который когда-то в далекой молодости служил в шести километрах от священного озера, но так ни разу и не ступил на его берег. С тех самых пор он мечтал о поездке на Байкал. И вот самым неожиданным образом его мечта сбылась! О конкурсе Константин узнал из нашей газеты.

Называем имена победителей конкурса.

Первый приз. Курьянов Константин Николаевич.

Второй приз. Лоторев Александр Николаевич.

Третий приз. Вергун Нина Михайловна.

Наши искренние поздравления победителям! Справедливости ради скажем, что все участники конкурса получили подарки. Кроме книг Виктора Трифоновича Слипенчука и хорошего настроения они унесли с собой символ Байкала – самого очаровательного тюленя России - байкальскую нерпу в виде мягкой игрушки и красочный фотоальбом «Прибайкальский национальный парк».

Конкурс закончен. Но история продолжается. Мы ждем отзывов от наших путешественников. Следите за событиями. В следующий раз повезет Вам. Только надо верить в это.