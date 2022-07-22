Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

Мистика, или мечты сбываются: подведены итоги конкурса «Путешествуйте с Виктором Слипенчуком»

, 18:34

Мистика, или мечты сбываются: подведены итоги конкурса «Путешествуйте с Виктором Слипенчуком»

18 июля в книжном магазине «Библио-Глобус» состоялась творческая встреча с писателем Виктором Слипенчуком, на которой разыгрывались ценные призы: путевки в Забайкалье, в Пушкинское имение в Михайловском и полное собрание сочинений Виктора Слипенчука. Это первая совместная акция еженедельника «Аргументы недели» и магазина «Библио-Глобус».

Мистика, или мечты сбываются: подведены итоги конкурса «Путешествуйте с Виктором Слипенчуком»

     Перед началом встречи в зале презентаций «Библио-Глобуса» две женщины внимательно изучали содержание представленных на стенде томов автора. Они раздумывали, участвовать или не участвовать в розыгрыше? И, похоже, до конца не верили в реальность происходящего. Ну, кто в наше время раздает такие щедрые подарки? Чтобы вот так запросто, по цене одной книги, на целую неделю отправить незнакомого человека на Байкальскую Ривьеру? Одна из женщин все время спрашивала: «Нет, скажите, это правда? А какие шансы? Это розыгрыш среди тех, кто собирается зале?». И получив утвердительный ответ, снова погружалась в изучение произведений Виктора Трифоновича. Забегая вперед, скажу, что обе женщины купили книги и приняли участие в конкуре. Одна из них выиграла третий приз – собрание сочинений в пяти томах.

Мистика, или мечты сбываются: подведены итоги конкурса «Путешествуйте с Виктором Слипенчуком»

    На встречу с автором пришли как давние его поклонники, так и те, кто впервые знакомился с творчеством поэта и писателя. Виктор Трифонович захватывал внимание присутствующих, погружая их в свою галактику, где вселенское Добро всегда побеждает Зло, а фантастика становится явью. На вопрос ведущей «В какую страну Вы хотели бы еще не раз вернуться?» Виктор Трифонович искренне ответил: «В Россию». И пояснил свой ответ: «В путешествиях меня интересуют не столько достопримечательности, сколько люди, конкретный человек. А если уж говорить о природных красотах, то в России их не меньше, чем в других странах. Откройте для себя эти места».

Мистика, или мечты сбываются: подведены итоги конкурса «Путешествуйте с Виктором Слипенчуком»

    На встрече часто цитировали романы и повести Слипенчука. В каждом томе есть свои литературные шедевры. Говорили о любви, которая присутствует почти в каждом произведении автора, о людях индиго и сверхспособностях человека, которые есть у всех талантливых людей, о паранормальных явлениях, непонятых и неизученных до конца. Так незаметно подошли к самому волнующему моменту встречи – розыгрышу тех самых желанных путевок, о которых мы неоднократно сообщали. И тут повеяло мистикой. Нет, путевки были реальными. Красивые сертификаты на двоих от группы компаний «Метрополь». Байкальская мистика проявилась при вручении главного приза – шестидневной поездки на родину Чингис – Хана, в Забайкалье. Его выиграл Константин Курьянов, который когда-то в далекой молодости служил в шести километрах от священного озера, но так ни разу и не ступил на его берег. С тех самых пор он мечтал о поездке на Байкал. И вот самым неожиданным образом его мечта сбылась! О конкурсе Константин узнал из нашей газеты.

Мистика, или мечты сбываются: подведены итоги конкурса «Путешествуйте с Виктором Слипенчуком»

Называем имена победителей конкурса.

Первый приз. Курьянов Константин Николаевич.

Второй приз. Лоторев Александр Николаевич.

Третий приз. Вергун Нина Михайловна.

Мистика, или мечты сбываются: подведены итоги конкурса «Путешествуйте с Виктором Слипенчуком»

Наши искренние поздравления победителям! Справедливости ради скажем, что все участники конкурса получили подарки. Кроме книг Виктора Трифоновича Слипенчука и хорошего настроения они унесли с собой символ Байкала – самого очаровательного тюленя России - байкальскую нерпу в виде мягкой игрушки и красочный фотоальбом «Прибайкальский национальный парк».

Мистика, или мечты сбываются: подведены итоги конкурса «Путешествуйте с Виктором Слипенчуком»

Конкурс закончен. Но история продолжается. Мы ждем отзывов от наших путешественников. Следите за событиями. В следующий раз повезет Вам. Только надо верить в это.

Мистика, или мечты сбываются: подведены итоги конкурса «Путешествуйте с Виктором Слипенчуком»

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram