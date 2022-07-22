Гендиректор ФФККР Коган: вопрос возвращения российских фигуристов на международные соревнования зависит от МОК

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган считает, что вопрос возвращения российских фигуристов на международные соревнования зависит от позиции Международного олимпийского комитета. Об этом он сообщил в интервью RT.
Коган уверяет, что ситуация должна поменяться в целом, а не в отдельных федерациях спорта.
Все зависит от позиции Международного олимпийского комитета, так как почти все международные федерации получают от него финансирование, следовательно, не желают вступать в конфликт с организацией-спонсором.
«В значительной степени это также зависит от самостоятельности руководителей международных федераций и их способности отстаивать свою точку зрения», —заключил Коган.
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