ФОМ: Путину доверяют 78 процентов россиян

Фонд «Общественное мнение» провел опрос, результаты которого показали, что президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
По данным опроса, 78% респондентов заявили о полном доверии президенту, 13% «скорее не доверяют» президенту, а остальные затруднились с ответом.
80% опрошенных также считают, что Путин «скорее хорошо», 10% участников опроса считают, что президент работает «скорее плохо». Еще 10% респондентов затруднились с ответом.
Исследование проводилось с 15 по 17 июля среди 1,5 тысяч граждан России старше 18 лет методом интервью по месту жительства.
Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
Ранее сообщалось, что правительство России включило Грецию, Словению, Хорватию, Словакию и Данию в список недружественных стран.
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