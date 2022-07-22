ФОМ: Путину доверяют 78 процентов россиян

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июля 2022, 10:58

Президент России Владимир Путин, MFA Russia/ globallookpress.com

Фонд «Общественное мнение» провел опрос, результаты которого показали, что президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян. Об этом сообщается на официальном сайте организации.



По данным опроса, 78% респондентов заявили о полном доверии президенту, 13% «скорее не доверяют» президенту, а остальные затруднились с ответом.



80% опрошенных также считают, что Путин «скорее хорошо», 10% участников опроса считают, что президент работает «скорее плохо». Еще 10% респондентов затруднились с ответом.



Исследование проводилось с 15 по 17 июля среди 1,5 тысяч граждан России старше 18 лет методом интервью по месту жительства.

Статистическая погрешность не превышает 2,5%.



Ранее сообщалось, что правительство России включило Грецию, Словению, Хорватию, Словакию и Данию в список недружественных стран.