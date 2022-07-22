В Челябинской области ликвидировали ландшафтный пожар

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22 июля 2022, 09:04 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Источник: пресс-служба ГУ лесами Челябинской области

Сотрудники МЧС и лесники защитили от огня населенные пункты и лес.

Вчера, 21 июля, случилось возгорание в Нагайбакском районе, между Парижем и Кужебаевским. Ситуацию ухудшал сильный ветер, горела трава. Борцы с огнем прибыли на место через 15 минут после обнаружения пожара. К тушению были привлечены сотрудники МЧС, Верхнеуральского и Карталинского лесхозов, задействованы автоцистерны, тракторы.

«Основной задачей было исключить угрозу детскому лагерю, населенным пунктам и не впустить огонь в лес, - прокомментировал исполняющий обязанности начальника Главного управления лесами Челябинской области Юрий Золотухин. - Все службы сработали оперативно и четко. Произвели опашку, локализовали и уже в семь часов вечера ликвидировали полностью».

Южноуральцам напоминают, что в случае обнаружения лесного пожара необходимо незамедлительно позвонить на единый номер лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный). Также звонки принимает региональная диспетчерская служба по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55, а также 112.