Михайловский район Приморья стал очередным этапом эстафеты огня игр «Дети Азии»

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22 июля 2022, 07:29

Фото — Дирекция VII Международных спортивных игр «Дети Азии»

Административный центр района – Михайловка радушно встретила хранителей огня игр «Дети Азии». Село стало 27 точкой на маршруте эстафеты, стартовавшей в городе судостроителей Приморья – Большом Камне. По русской традиции глава Михайловского района Владимир Архипов преподнёс хранителям огня хлеб-соль.

Глава муниципалитета отметил, что игры «Дети Азии» дают жителям Михайловского района уникальную возможность почувствовать себя частичкой международного спорта.

«Символично, что старт эстафеты будет дан на современном спортивном объекте – заново отстроенном стадионе», – подчеркнул Владимир Архипов. Его возвели в Михайловке в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.

Огонь VII Международных спортивных игр «Дети Азии» по территории муниципалитета пронесли 10 факелоносцев, внёсшие большой вклад в развитие районного спорта: Владимир Архипов, Леонид Юркасов, Алена Сорока, Евгений Исаков, Александр Мартыненко, Юрий Литвиненко, Андрей Дубина, Дмитрий Сенчило, Станислав Салатский. Спортивный праздник завершился зажжением чаши огня и передачей муниципалитету на память факела игр «Дети Азии».

В пятницу, 22 июля эстафета огня прибудет в Славянку – административный центр Хасанского округа. До открытия игр эстафете останется пройти по пяти муниципалитетам Приморья.

Как известно, VII Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут во Владивостоке с 27 июля по 8 августа. В них, как ожидается, примут участие больше трёх тысяч юных атлетов в возрасте 13-16 лет. Всего планируется разыграть 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.

Полная информация об эстафете, факелоносцах, участниках и результатах соревнований – на официальном сайте игр www.vladivostok2022.com.

Организатором проведения эстафеты огня выступает Дирекция по проведению VII Международных спортивных игр «Дети Азии» при поддержке правительства Приморского края, Министерства спорта и Министерства просвещения России, администрации Владивостока.

Партнёры – ООО «Кировсклес», ООО «Дальнегорский ГОК», АО «Порт Восточный», НПГК «Арника», ООО «Востокцемент», АО «Дальполиметалл», группа компаний «Славда».