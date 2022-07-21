Отечественные больницы могут остаться без ремонта медоборудования

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21 июля 2022, 21:25 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

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Правительству РФ необходимо ослабить временный запрет на вывоз из страны некоторых товаров, включая медтехнику. В противном случае российские клиники могут столкнуться с её дефицитом. Именно с таким обращением выступила ассоциация международных производителей медизделий IMEDA, объединяющая более 70 компаний на рынке. Стоит напомнить, что постановлением правительства №311 от 9.03.22 определён перечень товаров, запрещённых для вывоза из РФ во все страны, за исключением ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии, без спецразрешений от профильных министерств.

В перечень вошло более 200 наименований товаров – от транспортных средств, сельхозтехники и электроаппаратуры до различного оборудования, включая медицинское. В пресс-службе правительства тогда поясняли, что эта мера была необходима для «обеспечения стабильности на российском рынке». Хотя в отличие от других секторов промышленности, медицинская и фармацевтическая продукция, ввозимая в РФ, не попала под санкции США и стран Евросоюза за российскую спецоперацию на территории Украины.

Но как отмечает в своём письме властям IMEDA, не учтенная постановлением специфика «требований к обращению и правилам эксплуатации» медтехники может спровоцировать её вторичный дефицит в России. Гарантийный ремонт или сервисное обслуживание медтехники производят в сертифицированном центре, как правило, в той же стране, где она произведена. Если же медтехника может быть отремонтирована в РФ, отслужившие запчасти также необходимо вывезти из страны и вернуть производителю.

Глава ассоциации Сергей Ванин утверждает, что «сейчас или в ближайшее время из России для ремонта или сервисного обслуживания будет необходимо вывезти несколько тысяч позиций медизделий, запчастей и принадлежностей к ним». Также эксперт сообщает, что «большая часть российского рынка медтехники, особенно КТ, МРТ и аппараты УЗИ, представлена производителями из Европы, Азии и США». Производственные площадки этой аппаратуры и сервисные центры как раз располагаются в этих странах.

По мнению источников СМИ на отраслевом рынке, механизм их вывоза, для которого необходимо специальное разрешением Минпромторга, так и не заработал. «Даже если ведомство готово выдать разрешительные документы», - отмечают источники, «Вывоз медтехники не согласовывает таможенная служба». В Минпромторге, при этом, сообщили, что информация о непризнании ФТС разрешений, выданных Минпромторгом и иными ФОИВами, не соответствует действительности.

В IMEDA считают, что для исправления ситуации нужно ввести специальные поправки в постановлении №311 и 312 и вывести из-под запрета вывоз медтехники для обслуживания, ремонта или замены. В Минздраве же ответили, что о проблеме ведомство знает, но до её решения там считают возможным использование механизма временных разрешений на вывоз.