«Звёзды» приезжают в Крым, как простые люди

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21 июля 2022, 18:00

Фото: pixabay.com

В социальных сетях сообщалось, что певцы Григорий Лепс, Филипп Киркоров и актёр Максим Аверин прилетали в Крым чартерными бизнес-джетами. По данным источника «АН-Крым», сообщения оказались фейками.



Источник издания рассказал, что на свои гастроли российские звёзды добирались на полуостров на автомобилях.



«Для аппаратуры, которую довозят, используют автотранспорт. Звезды едут в машинах, а коллективы либо в автобусах, либо поездами», - пояснил специалист, имеющий отношение к прокатному бизнесу Крыма.



