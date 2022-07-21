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Аргументы Недели Общество 13+

«Звёзды» приезжают в Крым, как простые люди

, 18:00

«Звёзды» приезжают в Крым, как простые люди
Фото: pixabay.com

В социальных сетях сообщалось, что певцы Григорий Лепс, Филипп Киркоров и актёр Максим Аверин прилетали в Крым чартерными бизнес-джетами. По данным источника «АН-Крым», сообщения оказались фейками.

Источник издания рассказал, что на свои гастроли российские звёзды добирались на полуостров на автомобилях.

«Для аппаратуры, которую довозят, используют автотранспорт. Звезды едут в машинах, а коллективы либо в автобусах, либо поездами», - пояснил специалист, имеющий отношение к прокатному бизнесу Крыма.

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