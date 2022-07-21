Выходные в Подмосковье: монастырь - воин

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21 июля 2022, 17:21 Дарья Урбанская

Любой, кто живет в мегаполисах, хоть раз задумывался о том, чтобы сбежать от суеты большого города и увидеть что-то новое и немного расслабиться. Любители истории едут в разные города, чтобы прикоснуться к прошлому. Чаще всего такие места находятся довольно далеко от крупных городов, но что если я вам скажу, что можно далеко не ехать.

Москва - город, который никогда не спит, всегда поражал воображение своим размером и образом жизни, но такое иногда приедается и хочется куда-нибудь сбежать. Я нашла отличный вариант, как это сделать. На выходных предлагаю вам отправиться в путешествие на один день в город, который вам расскажет о великом монастыре, который выдержал множество осад, но сохранился до наших дней, узнать историю матрешек и местный колорит. Это место находится всего в 70 километрах от Москвы, так какой же это город?

Сегодня я хочу провести для вас мини экскурсию, в которой вы найдете как провести незабываемый день в Сергиев Посаде. Но сначала, немного истории его основания. Она схожа с историей Троице-Сергиевого монастыря. Сергий Радонежский основал обитель в глухом лесу в 14 веке, после она разрослась до лавры, вокруг которой начало образовываться поселение. В 1782 году, указом Екатерины II, Сергиев Посад стал городом.

Добраться до него можно на машине или электричке, это займет примерно два часа. Поверьте, это время того стоит. Главная достопримечательность города - его священная обитель - Троице-Сергиев монастырь.

Православная обитель Живоначальной Троицы была основана в 1337 году преподобный Сергием Радонежским. Это он благословил Дмитрия Донского перед знаменитой битвой на Куликовом поле.

История создания гласит, что после того, как Сергий Радонежский остался сиротой, он и его брат ушли в лес, чтобы стать иноками. На месте будущего монастыря у них был шалаш. Потом там появились келья и небольшая церковь. Вскоре, с приходом паломников, монастырь начал расширяться, и уже к 1380 году он стал православным центром русских земель и опорой для царей.

В конце XVI века – начале XVII века Россия переживала сложные времена – Смутное время. Так как Троице-Сергиев монастырь был важной точкой, он был хорошо защищен – 12 смотровых башен, расположенных по всей крепостной стене, а также орудия, которыми можно было обороняться. Все это было сделано не напрасно. 23 сентября 1608 года войска Петра Сапеги и Александра Лисовского подошли к стенам Троицкого монастыря, а через 6 дней – 29 сентября была послана грамота с требованием сдаться, но противники получили отрицательный ответ: «Знайте, что и десятилетний христианский отрок в обители посмеялся вашему безумству предложить нам оставить своего православного государя и покориться ложному царю, врагу и вору. Мы и за богатства всего мира не нарушим крестного целования». С этого дня началась осада монастыря-крепости. Польско-литовские войска атаковали святую обитель, пытались копать подкопы, брать штурмом, но все их старанья были тщетны. Защитникам удавалось отбить все их нападения, даже самые жуткие. Людям по ту сторону крепостной стены было очень тяжело – началась цинга, а запасов пресной воды, еды и дров было все меньше и меньше, но они выстояли.

В октябре 1609 года подоспела долгожданная подмога из Москвы – войска Михаила Скопина-Шуйского. Это помогло отпугнуть и отогнать польские отряды, но осада продолжалась до 1610 года, пока русские солдаты, монахи и простые люди не разбили вражеское войско. Эта победа подняла настрой народа и армии, которое способствовало решительному отпору иноземных завоевателей впервые во время Смуты.

Зная историю святого места, прогуливая по территории монастыря, можно почувствовать себя причастным к многовековой истории. Вы можете посмотреть на величественные храмы, соборы и постройки, находящиеся в крепостных стенах лавры. Троицкий собор - старейшее здание в обители, построенное в 15 веке. За белокаменными стенами и золотыми куполами хранятся мощи преподобного Сергия Радонежского.

Успенский собор чем-то напоминает храм Василия Блаженного? Все верно. Иван Грозный поручил построить храм, который будет перекликаться с московским ансамблем. Голубые купола с золотыми звездами и золотые купола делают этот храм чем-то невероятным.

Кроме того, можно посмотреть колокольню, которая величественно стоит в центре лавры, а на ней висит сам царь-колокол.

Я не буду заострять внимания на других церковных постройках, чтобы не испортить все впечатления и оставить для вас что-то неизведанное. Они не менее интересны известных зданий и точно привлекут вас.

Другим местом, которое стоит посетить в Сергиев Посаде - это его историко-художественный музей. В нем есть несколько экспозиций, которые расположены в исторических зданиях. Можно купить комплексный билет или выбрать только то, что вам больше по душе. На выставках вам расскажут про основание города, вы сможете посмотреть, как он разрастался, какими предметами быта пользовались люди. Кроме того, я могу отдельно выделить выставку, посвященную моде 20 века и историю матрешек.

В городе есть и другие музеи, например музей кукол и музей детства.

В завершении дня я предлагаю вам немного выйти за черту города и найти Черниговский скит. Это величественная постройка из темного кирпича, является пещерным монастырём, основанным в 19 веке. Главная его особенность заключается в том, что можно посетить подземных или пещерных храм и увидеть фрески 19 века.

Рядом с этим интересным местом расположился парк “Скитские пруды”, в котором можно прогуляться как одному, так и с семьей и насладиться красотами озер и леса.

И, конечно, не будем забывать о еде. В Сергиев Посаде множество кафе и ресторанов на разный вкус и бюджет. Есть как русская народная кухня, так и молодежные и необычные места.

Таким был день в прекрасном историческом городе Сергиев Посаде, куда может добраться каждый. Хороших выходных и не забывайте, что самое интересное рядом с вами, надо только увидеть.