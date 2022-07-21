Глава МИД Латвии Ринкевич решил пошутить над Рамазаном Кадыровым

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

21 июля 2022, 17:03 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В Латвии жара – за 30 градусов! Это важно, потому как «серое вещество» у некоторых политиков Латвии… плавится… Намедни, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич решил «пошутить-поиздеваться» над главой Чечни Рамазаном Кадыровым…

Министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича задели слова главы Чечни – Рамазан Кадыров рассказал о планах по дальнейшей демилитаризации Европы: «Мы уже разрабатываем план демилитаризации стран НАТО, а первая на очереди после взятия Киева – Польша».

И что же глава МИД Латвии?

Забыв о дипломатии, г-н Ринкевич намекнул, что г-н Кадыров является «не слишком развитым в интеллектуальном смысле «существом». Именно так!

«Иван Арнольдович, покорнейше прошу, пива Шарикову не предлагать!» - написал в социальных сетях г-н Ринкевич на русском, кстати, языке.

Совершенно понятно, кто в представлении главы МИД Латвии глава Чечни…

Святые Угодники! Я так понимаю, что теперь Польшу «поменяют» на Латвию…

Как отреагировали латвийцы на слова г-на Ринкевича?

Мнение из латвийских социальных сетей:

«Ринкевич, не позорь жителей Латвии! Ты с кем огрызаешься?»

«Мужских поступков от этого «кадра» ждать не стоит… Опять хлебнул винца на ночь… Да, что ты будешь делать!!! Одни алкоголики и «цветные» в нашем МИДе».

«Кадырову надо запомнить этого шайтана. Это правящие, которые загоняют Латвию в нищету, голубизну! Ишь, «плеснул» знаниями!»

«Как может такое писать официальное лицо страны? Он же не на кухне с любовником-любовницей разговаривал! Глава МИД Латвии, а ведет себя. Как необразованный человек. Не думаю, что Кадыров забудет слова Ринкевича!»

«Риня, извинись! Извинись немедленно!»

«Да уж, Риня не жилец! Аминь шайтану!»

«Спецоперация рано или поздно закончится, а вот свои слова Ринкевич обратно забрать не сможет!»

«Я думаю, что теперь за Киевом будет Рига...»

«Риня, запасайся вазелином!! Знаток ты русской классики!»

«Кадыров и его ребята – войны! А, что отвоевал Ринкевич? Вернее, чем?»

«Да что вы расшумелись! Скоро по видео извиняться Риня будет!»

«Далеко мы пойдем с такими идиотами!»

«Шариков хоть под «хвост» не балуется, а у нас одни прайды ЛГБТ, да прайды с претензиями… Тьфу! Пакость какая!»