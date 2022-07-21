Собянин принял решение о строительстве Центра кёрлинга в Мневниковской пойме

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21 июля 2022, 16:46

Фото Ю. Иванко. Mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о строительстве Центра керлинга на территории Мневниковской поймы. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.



Сергей Собянин отметил, что до конца 2024 года в Мневниковской пойме планируется возвести спортивный комплекс площадью 12,5 тыс. кв. м.



«Комплекс станет новым центром развития керлинга и тренировочной базой сборных команд по этому виду спорта», - сказал мэр столицы.



Отмечается, что в Москве керлингом занимаются свыше 7,5 тыс. человек. Спортивную подготовку по керлингу осуществляют три учреждения Москомспорта - спортивная школа №10, Московская академия зимних видов спорта и СШОР «Москвич», где занимаются 277 человек, в том числе: на этапе начальной подготовки - 16 человек; на тренировочном этапе спортивной специализации - 146 человек; на этапе совершенствования спортивного мастерства - 42 человека; на этапе высшего спортивного мастерства - восемь человек.



Уточняется, что, кроме того, функционируют многочисленные частные секции по этому виду спорта.



Отметим, что в настоящее время в городе имеется лишь пять крытых площадок для игры в керлинг, что явно недостаточно с учетом растущей популярности этого вида спорта.



