Переговоры с Россией и Ираном добавляют седых волос директору ЦРУ Бернсу

Аргументы Недели → Общество 13+

21 июля 2022, 15:56

Уильям Бернс, глава ЦРУ США, Allexander Makarov/ Russian Look

Своеобразную жалобу предъявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс коллегам из Ирана и России. Американский силовик признался, что каждый раз на переговорах с русскими и иранцами у него становится больше седых волос.

«Я должен признаться, что кадры встречи президента РФ Владимира Путина и верховного лидера Ирана (Али Хаменеи – прим. ред.) не наполняют меня ностальгией, потому что большая часть седых волос на моей голове появилась после переговоров с русскими и иранцами на протяжении многих лет», − отметил главный разведчик США в выступлении на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института.

Бернс таким образом прокомментировал встречу лидеров двух государств в Тегеране, которая состоялась в минувший вторник.

«Если мы заглянем за эти кадры, то Россия и Иран сейчас нужны друг другу. Обе страны находятся под тяжелыми санкциями, обоим надо вырваться из политической изоляции. Но если они нужны друг другу, это еще не означает, что они доверяют друг другу. Потому что они соперники в энергетической сфере, а также исторические соперники», − подытожил свой комментарий глава ЦРУ.

На протяжении своего дипломатического и шпионского пути Уильям Бернс работал в диппредставительстве США в Москве, был даже послом в РФ в 2005 - 2008 годах. Помимо этого, он был участником переговоров с Ираном по заключению ядерной сделки в 2008 — 2014 годах.