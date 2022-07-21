Школьники Южного Урала будут бесплатно путешествовать по родному краю

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21 июля 2022, 14:08 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Челябинская область стала участником пилотного проекта по выдаче социальных сертификатов в сфере туризма. Бесплатная экскурсионная поездка по региону будет доступна 8879 учащимся с 5-го по 9-й класс. Продолжительность путешествия составит до 2-х дней, об этом сообщается на сайте правительства Челябинской области.

Предусмотрены поездки в Магнитогорск, Златоуст, Сатку, Миасс и Челябинск. Для школьников будут проведены экскурсии на предприятия, природные достопримечательности. Условия проживания – гостиница три звезды и выше, до четырех человек в номере с пятиразовым питанием.

«Это возможность детям посмотреть красоты родного края, те предприятия, которые являются основополагающими в его промышленности», - прокомментировала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Путевки будут распределяться среди школьников, показавших высокие результаты в олимпиадах, научных, культурных, спортивных мероприятиях, данные о которых внесены в модуль «Одаренные дети» системы «Сетевой город. Образование».

Заявки на социальные сертификаты принимаются на региональном портале «Госуслуги» (gosuslugi74.ru). После получения сертификата его нужно активировать в течение календарных дней в информационной системе «Витрина туров» (child-tour.gov74.ru), выбрав подходящие дату и место тура. Подробная информация о проекте опубликована на сайте Областного центра дополнительного образования детей (ocdod74.ru/tourizm).

Добавим, что пилотный проект по выдаче социальных сертификатов в сфере туризма будет реализован в 18 регионах.