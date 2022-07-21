Цифровым рекламным носителям предписали выйти из сумрака

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21 июля 2022, 13:44 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

В России появится единый оператор цифровых рекламных конструкций и объявлений.



Соответствующие поправки в Федеральный закон «О рекламе» были приняты Госдумой в первом чтении 15 июля. И по традиции их встретили гулом негодования.



Основная претензия – риск «монополизации» целой отрасли. Хотя при пристальном рассмотрении становится ясным, что это обвинение во многом надуманно. В первую очередь законопроект подразумевает полную легализацию и контроль за наружной рекламой.



В Москве и Санкт-Петербурге с серым рекламным бизнесом ведется успешная борьба, в регионах ситуация складывается иначе. Многие рекламные конструкции разрослись бесконтрольно и часто без юридических на то оснований. Мало того, что это происходит в нарушение закона, так еще и местный бюджет недополучает средств. В одной только Астрахани с начала года демонтировали около 1,5 тыс. незаконных рекламных конструкций.



Как утверждают авторы законопроекта, их инициатива поможет решить эту проблему. Единый оператор цифровых рекламных конструкций и объявлений запустит медиаресурс, через который нужно будет верифицироваться всем операторам рекламы и рекламодателям. А значит – сделать свою деятельность полностью прозрачной.



Важное условие: на прямой контакт рекламодателя и владельца рекламной площадки никто посягать не будет. Единый оператор берет на себя по сути организационные функции. При этом он будет подконтролен федеральным надзорным ведомствам – Минцифры и ФАС.



Сценарий пользования ресурсом выглядит понятным и доступным: регистрируешься на портале, выбираешь тип, вид, географию распространения. В ответ получаешь проверенного, легального рекламодателя и наибольший отклик нужной аудитории.



Кроме регуляции цифровой наружки, новый законопроект должен навести порядок и в виртуальных недрах рекламных площадок с объявлениями. Все, кто захочет продать свои услуги или товар онлайн, будут проходить обязательную верификацию, причем не формальную, а с привязкой к Госуслугам. Никаких больше сомнительных ссылок от левых аккаунтов.



Только за 2020 год мошенники украли у пользователей российских классифайдов (сайтов с объявлениями) как минимум 831 млн рублей. Не стоит забывать и про громкую утечку, которая произошла 18 мая 2022 года, когда злоумышленники выложили в открытый доступ персональные данные пользователей целого ряда интернет-сервисов, включая «Авито».



Можно бесконечно открещиваться от новой реальности, а можно признать факт, что рынок цифровой рекламы нуждается в наведении порядка. Потребность в изменениях на рекламном диджитал-поле назрела давно, сейчас появилась возможность их реализовать. Отвечать за единый портал будет российская компания, работающая на отечественном ПО. Все это резко снижает риски хакерских атак и последствия от возможных уходов зарубежных IT-гигантов.