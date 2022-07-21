Уполномоченный по правам ребёнка Волынец предложила ставить на учёт ранее лишённых родительских прав граждан

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила стаивть на учет милиции родителей, лишённых родительских прав, с целью защиты вновь рождённых детей. Об этом сообщает RT со ссылкой на копии обращений на имя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной и на имя министра просвещения Сергея Кравцова.
Волынец заявила, что лишение родительских прав —крайняя мера, которая способствует защите ребенка от собственных родителей.
При этом, у родителей, лишённых прав, есть возможность снова заводить детей.
Собеседница RT поделилась, что наблюдала за повторным жестоким обращением с новыми детьми в семьях, которые ранее уже были лишены прав.
«Как уполномоченный по правам ребёнка, считаю необходимым вести наблюдение за родителями, лишёнными родительских прав, в отношении вновь рождённых детей», — отметила она.
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