Многие дети, выросшие в детских домах, вынуждены возвращаться в жильё родителей

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20 июля 2022, 21:14 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

На данный момент в России очень часто всплывают всевозможные проблемы, связанные с сиротами. Многие аналитики утверждают, что этот вопрос далеко не решён и требует, как минимум, корректировки. Другие же эксперты заявляют, что ситуация с этим делом и вовсе критическая. Например, бывает так, что дети, выросшие в детском доме, вынуждены возвращаться в жильё своих родителей. Это звучит очень странно, но данный факт является не вымыслом, а суровой реальностью.

Данная норма вступила в силу с 1 января 2013 года. Аналитики утверждают, что когда её обсуждали на стадии законопроекта, позиция Министерства Финансов заключалась в том, что родителям не должны быть оставлены шикарные квартиры. У Минфина были ошибочные представления, что родители, которых лишают родительских прав, могут жить именно в таких квартирах. Но специалисты прекрасно понимают, что эти семьи очень маргинальные. Они могут жить не только в скромных, а даже вовсе в «убитых» помещениях. Но такое требование, тем не менее, возникло.

Теперь же для того, чтобы признать невозможным проживание сироты с родителями, лишёнными прав, нужно получить решение суда об отказе в принудительном обмене данного жилья. Для этого надо сначала обратиться в суд с иском о принудительном обмене жилья и представить варианты обмена. Но институт принудительного обмена давно не работает. Он работал только в советский период, когда жильё было государственным. Аналитики очень встревожены тем, что многие дети, выросшие в детских домах, действительно попадают обратно к своим горе-родственникам. Их судьба вполне может сломаться, и эта травма никогда их не отпустит.

«Получается, что государство вначале говорит: «Мы тебя изымаем у родителей, потому что тебе с ними жить опасно, они тебя ничему не научат, а мы тебя будем защищать», - заявляют обеспокоенные эксперты, «Ну, а потом, когда ребёнок достигает совершеннолетия и особенно нуждается в господдержке, мы его селим обратно к этим родителям. И как тогда сложится его жизнь? Либо он примет жизнь своих родителей и станет, такими как они, либо будет скитаться». Эксперты считают, что законодателям следует получше присмотреться к подобного рода проблеме, и в конце концов полностью решить её.